Vacunas vs coronavirus e influenza, ¿por separado o al mismo tiempo?

The New York Times | Esquema doble es normal en menores y puede beneficiar a adultos en caso de no tener actualizadas sus dosis para ambos padecimientos

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Estados Unidos.- La mayoría de los estadounidenses podrán aplicarse la nueva vacuna contra el Covid y la dosis anual contra la influenza en este otoño. Usted puede programar sus vacunas por separado o aplicárselas al mismo tiempo. PUBLICIDAD De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es seguro aplicarse las dos juntas. Combinar las vacunas, de manera general, no es algo inusual: frecuentemente los niños reciben múltiples vacunas al mismo tiempo, comentó Dr. Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. Implementar la misma estrategia entre los adultos puede ayudar a más personas a actualizar todas sus vacunas sin hacer varias visitas al doctor o farmacia. Inconvenientes, muy pequeños Los inconvenientes son muy pequeños: una investigación muestra que las personas tienen ligeramente más probabilidades de experimentar efectos colaterales como dolor en el lugar de la inyección, dolores de cabeza, fatiga o fiebre si deciden aplicarse las dos vacunas al mismo tiempo. En un estudio publicado la semana pasada, investigadores de Israel encontraron que la incidencia de efectos colaterales en personas que sólo recibieron la vacuna contra la influenza fue del 12.7 por ciento. Entre los que recibieron sólo el refuerzo contra el Covid el año pasado, el 27.4 experimentó inconvenientes y en las personas que recibieron ambas vacunas, el 27.6 por ciento experimentaron malestares. En otras palabras, usted no debería preocuparse mucho acerca de sentir dolor adicional o enfermarse si recibe las vacunas juntas. Podría considerar ponerse una vacuna en cada brazo si desea evitar la incomodidad de sentir dos agujas en el mismo brazo. Respuesta inmune, otra preocupación Otra de las preocupaciones es si recibir la vacuna contra el Covid y la influenza al mismo tiempo afectará negativamente la respuesta inmunológica del cuerpo a una o ambas vacunas. El mismo estudio reciente tranquiliza al respecto. Aunque los investigadores encontraron que los niveles de anticuerpos en contra del coronavirus eran 16 por ciento más bajos en personas que recibieron ambas vacunas comparados con los que sólo se aplicaron el refuerzo contra el Covid, esos niveles no fueron “sustancialmente inferiores”, tomando en cuenta el margen de error en el tamaño de la muestra del estudio. PUBLICIDAD