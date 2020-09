Vacuna podría estar en octubre: Trump

Associated Press / Donald Trump

Ciudad de México— El presidente Donald Trump, afirmó que la vacuna estadounidense contra el coronavirus podría estar lista para octubre, a días de la elección presidencial.

Esto, pese a que especialistas han advertido sobre los peligros de aprobar rápidamente una vacuna sin realizar antes pruebas masivas y extensas para probar su efectividad y que no tengan efectos secundarios graves.

"Hemos hecho un trabajo increíble, y con una velocidad como nunca antes se había visto", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Esto podría haber tomado dos o tres años. Y, en cambio, se hará en un periodo muy corto. Incluso podría tenerlo durante el mes de octubre", afirmó. "La vacuna será muy segura y muy efectiva y se entregará muy pronto".

Ayer, la candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que no confiaría solo en la palabra de Trump sobre ninguna posible vacuna contra el coronavirus.

En un extracto de una entrevista transmitido por CNN el sábado, Harris aseguró que Trump tenía un historial de suprimir la opinión de los expertos sobre la pandemia de coronavirus y que le preocupaba que eso pudiera suceder nuevamente en el caso de una posible vacuna.

"No confiaría en Donald Trump", dijo Harris, y agregó que estaría convencida de la eficacia de una vacuna solo si alguien creíble también lo atestiguara. "No me fiaría".

En su conferencia de prensa de la Casa Blanca, Trump atacó a Biden como un líder incapaz de manejar el coronavirus y revivir la economía.

Trump se jactó de haber agregado más de 10 millones de empleos desde mayo sin mencionar que eso es solo la mitad de los empleos perdidos desde la pandemia.

Y alerta Biden por riesgos

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo hoy que le preocupa que el comportamiento del mandatario Donald Trump dañe la confianza del público si existe una vacuna eficaz, ante la presión del republicano por aprobar la inmunización lo antes posible.

Biden señaló que seguiría los consejos de los científicos, y pidió una transparencia total sobre la sustancia por parte del Gobierno federal.

El demócrata expresó su preocupación por la insistencia de Trump y sus aliados para la aprobación prematura de una vacuna con la esperanza de aumentar sus posibilidades de reelección, incluso cuando los ensayos de fase 3, los más amplios y rigurosos, no estén concluidos.

"Está socavando la confianza pública", afirmó Biden sobre su rival republicano.

"Uno de los problemas con la forma en que juega con la política es que (Trump) ha dicho tantas cosas que no son ciertas. Me preocupa que si tenemos una vacuna realmente buena, la gente se mostrará reacia a tomarla".

No obstante, Biden reconoció que querría una vacuna eficaz sin importar las consecuencias electorales.

"Si pudiera ponerme una vacuna mañana, lo haría", sentenció. "Si me costara las elecciones, lo haría. Necesitamos una vacuna y la necesitamos ahora".