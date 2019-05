Va Trump por migración basada en méritos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer un nuevo plan de migración basado en el mérito, para favorecer a los solicitantes jóvenes, educados y angloparlantes con ofertas de trabajo en lugar de personas con vínculos familiares con estadounidenses, un plan con pocas posibilidades de avanzar en el Congreso.

"Nuestro plan incluye una modernización radical de nuestro proceso de inmigración legal disfuncional. Es totalmente disfuncional", dijo Trump en un discurso, señalando que su Gobierno quiere aumentar la seguridad en la frontera y reducir las solicitudes de asilo.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el plan de Trump no aborda el destino de los jóvenes migrantes indocumentados que fueron llevados a EU cuando eran niños, conocidos como "dreamers", protegidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), instaurada en la Administración de Obama.

"Hoy presentamos un claro contraste", dijo Trump en un discurso en la Casa Blanca.

"Los demócratas proponen fronteras abiertas, salarios más bajos y, francamente, un caos sin ley. Estamos proponiendo un plan de migración que ponga en primer lugar los empleos, los salarios y la seguridad de los trabajadores estadounidenses", agregó.

Por otra parte, Trump dijo que no cambiaría la cantidad de tarjetas verdes asignadas cada año, sino que daría prioridad a trabajadores altamente calificados sobre aquellos con familiares que ya se encuentran en el país.

Asimismo, permitiría a los solicitantes acumular elegibilidad en función de factores como la edad, la capacidad de hablar inglés, las ofertas de trabajo y los antecedentes educativos.