Va Trump a la deriva, mientras DeSantis y Haley se enfrentan

El expresidente Donald J. Trump lidera el pelotón republicano en Iowa a menos de dos meses de los caucus.

Los correos negativos abarrotan los buzones de Iowa. Los anuncios de ataque saturan las ondas. Y los llamadores a las puertas se extienden desde Des Moines a Dubuque y por todas partes.

Los caucus de Iowa, la primera contienda del calendario de nominación republicana, están llamados a desempeñar un papel especialmente importante en 2024. Pero a sólo 49 días de las elecciones, los principales rivales de Donald J. Trump se están quedando sin tiempo para alcanzarle, mientras Ron DeSantis y Nikki Haley se baten a golpes en el sprint final hacia la línea de salida.

Muy por delante en las encuestas nacionales, Trump aspira a una victoria contundente el 15 de enero en Iowa que podría servir como golpe de gracia. Lidera las encuestas públicas en el estado con un margen dos veces mayor que en la contienda más competitiva de los últimos 50 años.

DeSantis, el gobernador de Florida, apuesta por Iowa para perforar el aura de inevitabilidad creciente de Trump y reafirmarse como el principal rival para cortocircuitar la tercera candidatura de Trump a la presidencia. El Sr. DeSantis, que obtuvo el respaldo del popular gobernador republicano del estado, ha estado recorriendo los 99 condados de Iowa, reforzado por un ejército de golpeadores de puertas pagados por su super PAC relacionado.

El sábado, el Sr. DeSantis visitará su último condado con un evento en Newton celebrado en el Thunderdome, un lugar cuyo nombre captura apropiadamente la creciente acritud e intensidad de la carrera en el estado. Trump estará en Cedar Rapids ese mismo día.

Durante gran parte del año, el equipo de DeSantis había insistido en que las primarias de 2024 era una carrera de dos hombres. Pero la Sra. Haley, ex embajadora de las Naciones Unidas, ha aprovechado el impulso de sus actuaciones en el debate para transformarlo en un concurso de dos hombres más una mujer.

"Cuanto más ve la gente a Nikki Haley, más le gusta", dijo Betsy Ankney, directora de campaña de Haley. "Cuanto más ven a Ron DeSantis, menos les gusta".

Ahora la Sra. Haley, que llevaba una camiseta con las palabras "Subestimadme - eso será divertido" a la Feria Estatal de Iowa, está tratando de acabar con el Sr. DeSantis desde el principio. Si puede superar al Sr. DeSantis en Iowa, su estado inicial más fuerte, su equipo cree que la Sra. Haley se posicionaría para emerger como la alternativa singular a Trump cuando el calendario pase a dos terrenos más amistosos: New Hampshire, donde ha obtenido el segundo lugar en las encuestas, y su estado natal, Carolina del Sur, donde fue gobernadora.

Resulta revelador que el super PAC aliado de la Sra. Haley haya gastado 3,5 millones de dólares en anuncios y otros gastos atacando al Sr. DeSantis en los últimos dos meses en Iowa y New Hampshire, según los registros federales, pero ni un dólar explícitamente en contra del Sr. Trump a pesar de su dominante ventaja general.

"Nikki Haley y sus donantes están malgastando con avaricia millones de dólares dirigidos a Ron DeSantis en Iowa", dijo David Polyansky, director adjunto de campaña del Sr. DeSantis, quien calificó ese gasto como un regalo político al Sr. Trump porque la segunda opción más probable de los partidarios de DeSantis no es la Sra. Haley, sino el ex presidente.

Nikki Haley ha aprovechado el impulso de sus actuaciones en el debate para transformar la contienda de las primarias.

El equipo de Trump ha saludado alegremente la batalla. James Blair, director nacional de campo para el Sr. Trump, dijo que la Sra. Haley y el Sr. DeSantis estaban "tratando de apalear a sí mismos por el título de primer perdedor".

"La mayor victoria en Iowa es de 12 puntos, por lo que cualquier cosa por encima de eso está estableciendo un récord", agregó el Sr. Blair, argumentando que incluso una sorpresa en Iowa sólo sería un punto de inflexión dada la organización superior del ex presidente en el resto de los estados en el calendario.

Iowa siempre desempeña un papel decisivo a la hora de reducir el número de candidatos en las primarias presidenciales, pero este año podría determinar si habrá o no contienda. La campaña de Trump ha informado a sus partidarios de que ha reservado sus primeros anuncios de televisión significativos para Iowa a partir del 1 de diciembre, y Vivek Ramaswamy, el empresario, ha prometido gastar también millones en las últimas semanas, a pesar de que su posición ha disminuido desde el verano.

"Casi todo el mundo está empujando las fichas hacia el centro de la mesa en Iowa", dijo David Kochel, un estratega republicano con años de experiencia en el estado. Sólo Chris Christie se salta Iowa, con la esperanza de que un resultado confuso le permita abrirse paso en Nuevo Hampshire.

Mientras los candidatos compiten por los votos, sus estrategas y asesores buscan cualquier ventaja posible en el concurso, invisible pero crítico, de la creación de expectativas. Los que sorprenden o superan las expectativas suelen ser los más favorecidos, y los que más dinero ganan.

"Si no gana en Iowa, Ron DeSantis no tendrá motivos para seguir adelante", dijo Ankney, directora de campaña de Haley.

El apoyo del Sr. DeSantis se ha desplomado sobre todo en New Hampshire, donde una encuesta reciente lo mostró en quinto lugar. Los votantes del estado suelen ser más moderados que los de Iowa y la falta de unas primarias demócratas serias significa que los independientes podrían inundar la contienda, lo que podría ayudar a la Sra. Haley o al Sr. Christie.

La campaña de Haley ha anunciado planes para gastar 10 millones de dólares en anuncios de televisión, radio y digitales en Iowa y New Hampshire (hasta ahora se han reservado unos 4,25 millones de dólares para televisión). La campaña de DeSantis ha anunciado planes para gastar 2 millones de dólares en anuncios de televisión en Iowa.

En la campaña, DeSantis ha dicho en términos cada vez más contundentes que Trump perdería la revancha contra el presidente Biden. Pero la energía detrás de ese argumento ha disminuido tanto porque el Sr. Biden se ha deslizado en las encuestas y porque la Sra. Haley ha tendido a ir incluso mejor que el Sr. Trump o el Sr. DeSantis en tal enfrentamiento hipotético. En algunos casos, a DeSantis también le ha ido peor que a Trump.

El súper PAC de DeSantis ha gastado 10 veces más dinero criticando a la Sra. Haley en anuncios y otros gastos que contra el Sr. Trump, según muestran los registros. Pero en privado, el Sr. DeSantis y su esposa, Casey, han expresado su desaprobación de esos anuncios, según dos personas familiarizadas con sus comentarios. Varios aliados de DeSantis crearon recientemente una nueva entidad para explorar nuevas vías de ataque contra la Sra. Haley, pero la decisión ha causado más agitación en el equipo, con la abrupta dimisión del jefe ejecutivo la semana pasada.

En Iowa y más allá, el equipo del Sr. Trump se ha centrado casi exclusivamente en el Sr. DeSantis, a quien el Sr. Trump ha tratado como su único contendiente serio a lo largo de 2023. El Sr. Blair dijo que era notable cuánto estaba gastando la operación DeSantis atacando a la Sra. Haley en lugar de "tratar de hacer crecer la imagen de Ron o dañar al presidente - porque han renunciado a esas cosas."

"Sólo están tratando de evitar que Nikki Haley quede en segundo lugar", agregó el Sr. Blair.

Hay dos debates previstos antes de los caucus de Iowa que aún podrían alterar la dinámica. Sólo se ha anunciado el primero, el 6 de diciembre en Alabama; el segundo está previsto para enero en Iowa. Trump ha dicho que no participará en ningún debate y su equipo ha intentado presionar al Comité Nacional Republicano para que cancele el resto.

El otro comodín es la muy discutida operación de puerta a puerta de Never Back Down, el super PAC pro-DeSantis que dijo que tenía 26 miembros del personal político pagado en el estado y miles de voluntarios. El grupo dice que ha llamado a casi 677 mil puertas hasta la fecha - incluyendo tres veces en cada hogar objetivo.

Jeff Roe, el estratega jefe de Never Back Down, ha dicho a la gente que él cree que el grupo de puerta a puerta empuje podría valer tanto como 10 puntos porcentuales en el día caucus, de acuerdo con una persona que ha escuchado el terreno de juego.

Los caucus, que se celebran a las 7 de la tarde de un lunes típicamente gélido, son mucho más participativos que las elecciones ordinarias y tienden a beneficiar a los candidatos más organizados. Pero algunos se muestran escépticos de que la organización pueda dar un impulso tan grande.

"DeSantis parece tener el mejor trabajo preliminar aquí, pero no es nada comparado con lo que la gente en el pasado ha tenido", dijo Andy Cable, un activista republicano de larga data en el condado de Hardin, que está al norte de Des Moines. "Trump no necesita el trabajo de base. Su gente se presentará sin más. Nikki ha llegado tarde, pero no estoy seguro de que tenga la organización real sobre el terreno para hacerlo realmente."

Funcionarios de la campaña de Trump dicen que su operación ya ha acumulado 50 mil tarjetas firmadas comprometiéndose a caucus para él, y 1.800 "capitanes caucus" para los más de mil 600 distritos electorales. La campaña DeSantis dijo que tenía más de 30 mil personas que se habían comprometido a caucus para él. La campaña de Haley se negó a proporcionar tales datos.

Para el Sr. DeSantis, el respaldo de Kim Reynolds, la gobernadora republicana del estado, le ha dado una sacudida de energía y ella planea hacer una fuerte campaña para él a través de los caucus, incluyendo el próximo sábado en Newton, Iowa.

Ya se está emitiendo un anuncio de televisión en el que aparece la Sra. Reynolds. "Él hace las cosas", dice en el spot.

El Sr. DeSantis también ha ganado el respaldo de Bob Vander Plaats, un influyente líder evangélico en el estado que ha apoyado a los tres últimos ganadores de los caucus de Iowa en carreras disputadas - Ted Cruz en 2016, Rick Santorum en 2012 y Mike Huckabee en 2008, todos los cuales perdieron la nominación final.

Los votantes evangélicos blancos se consideran cruciales para cualquier avance potencial de DeSantis, y la campaña de Trump ha tratado de organizar el apoyo entre los líderes de la iglesia, anunciando que sus apoyos totales de líderes religiosos superaron los 150 la misma tarde en que el Sr. Vander Plaats hizo su anuncio.

A juzgar por las paradas de campaña, la gira de 99 condados del Sr. DeSantis parece haber creado cierto impulso en Iowa. Regularmente atrae a multitudes de 50 a 100 personas a los eventos de pequeñas ciudades en pizzerías, cafeterías y granjas familiares, respondiendo preguntas y posando para las fotos.

"He sido un hombre de Trump todo el tiempo, pero me gustó lo que DeSantis tenía que decir", dijo Ev Cherrington, de 86 años, quien escuchó al Sr. DeSantis hablar en un restaurante de barbacoa en Ames, Iowa, este mes y dijo que ahora estaba considerando apoyarlo, en gran parte debido a la lista de ideas políticas que el Sr. DeSantis había recitado.

Pero fuera de la burbuja de la gira en autobús del Sr. DeSantis, se impone una realidad diferente. Mientras el Sr. DeSantis visitaba su 98º condado de Iowa hace una semana después de celebrar alrededor de 10 pequeños actos públicos durante tres días, el Sr. Trump apareció en un mitin en el gimnasio de una escuela secundaria en Fort Dodge, Iowa. Atrajo a unas 2.000 personas, según The Associated Press, más que todos los actos de DeSantis juntos.