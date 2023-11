Va Tribunal Supremo por ley que desarme a maltratadores domésticos

El Tribunal Supremo parecía dispuesto el martes a dictaminar que el gobierno puede desarmar a las personas bajo órdenes de violencia doméstica, limitando el alcance de la decisión del año pasado sobre los derechos de armas.

Varios jueces conservadores, durante una discusión animada aunque en gran parte unilateral, parecían estar buscando un razonamiento estrecho que no les obligara a retirarse sustancialmente de una nueva prueba de la Segunda Enmienda que el tribunal anunció el año pasado al ampliar enormemente el derecho de las personas a armarse en público. Bajo el nuevo estándar, los jueces dijeron que los tribunales inferiores deben mirar a la historia para evaluar la constitucionalidad de las medidas de control de armas.

Pero los jueces conservadores parecían dispuestos el martes a aceptar que una conclusión judicial de peligrosidad en el contexto de un procedimiento por violencia doméstica era suficiente para respaldar una ley federal que tipificaba como delito la posesión de armas por personas sujetas a tales órdenes, aunque no existiera una medida de la época fundacional precisamente como la que se cuestionaba en el caso.

Manifestantes ante el Tribunal Supremo el martes. En una decisión del año pasado, el tribunal anuló por 6 votos contra 3 una ley de Nueva York que ponía límites estrictos al porte de armas fuera del hogar.

"Alguien que plantea un riesgo de violencia doméstica es peligroso", dijo la juez Amy Coney Barrett, añadiendo que otros límites a los derechos de armas planteaban cuestiones más difíciles.

Los jueces liberales, por el contrario, parecían querer utilizar el caso para revisar la prueba basada en la historia. "¿Qué sentido tiene ir a la época fundacional?" preguntó el juez Ketanji Brown Jackson.

La procuradora general Elizabeth B. Prelogar, en defensa de la ley, dijo que había un amplio precedente histórico para desarmar a personas que no eran, en el lenguaje de decisiones anteriores sobre la Segunda Enmienda, respetuosas de la ley y responsables. Sólo los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr. se mostraron escépticos ante la defensa de la ley por parte de Prelogar, subrayando que la orden de protección en cuestión era el resultado de un procedimiento civil abreviado.

El juez Neil M. Gorsuch, por el contrario, formuló una serie de preguntas que esbozaban un fallo minimalista que defendía la ley, sugiriendo que el caso ante el tribunal era fácil.

"En realidad tenemos una conclusión de amenaza creíble", dijo. "El argumento de la peligrosidad parece más evidente allí".

Los otros dos miembros del tribunal nombrados por el presidente Donald J. Trump -los jueces Barrett y Brett M. Kavanaugh- hicieron comentarios similares. El juez Kavanaugh, por ejemplo, señaló las estadísticas del gobierno que muestran que más de 75,000 intentos de comprar armas de fuego por parte de personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica fueron rechazados bajo el programa federal de verificación de antecedentes.

Hubo acuerdo general en que la combinación de conflictos domésticos y armas de fuego puede ser letal. El propio Tribunal Supremo lo reconoció en una opinión mayoritaria de 2014. "Con demasiada frecuencia, la única diferencia entre una mujer maltratada y una mujer muerta es la presencia de un arma", escribió la jueza Sonia Sotomayor para el tribunal, citando a un legislador.

Pero las ramificaciones de la decisión en este nuevo caso podrían ir mucho más allá del maltrato doméstico. Puede suponer una importante declaración sobre el significado de la sentencia del tribunal del año pasado, según la cual los estadounidenses tienen un amplio derecho a armarse en público.

El fallo se produjo en un momento en que el país se enfrenta a una serie de tiroteos masivos que parecen no tener fin, como el ocurrido recientemente en Maine, en el que murieron 18 personas.

En la sentencia del año pasado, New York State Rifle & Pistol Association contra Bruen, el tribunal anuló por 6 votos contra 3 una ley de Nueva York que imponía límites estrictos al porte de armas fuera del hogar. También anunció un nuevo criterio jurídico, basado en prácticas históricas, que ha sembrado la confusión en los tribunales que se han esforzado por aplicarlo, con algunos jueces anulando leyes de control de armas que llevan décadas en vigor.

La opinión mayoritaria en Bruen, escrita por el juez Thomas, dijo que los tribunales deben ahora juzgar las restricciones a los derechos de armas recurriendo a la historia americana temprana como guía. "El gobierno debe demostrar", escribió, "que la regulación es coherente con la tradición histórica de esta nación de regulación de armas de fuego".

El nuevo caso, Estados Unidos contra Rahimi, Nº 22-915, da al tribunal la oportunidad de explorar el alcance de esa nueva prueba.

El caso comenzó en 2019, cuando el Sr. Rahimi agredió a su novia y la amenazó con dispararle si se lo contaba a alguien, lo que la llevó a obtener una orden de alejamiento. La orden suspendió la licencia de armas del Sr. Rahimi y le prohibió poseer armas de fuego.

El Sr. Rahimi incumplió la orden de forma flagrante, según consta en los registros judiciales.

Amenazó a otra mujer con una pistola, por lo que fue acusado de agresión con arma mortal. Luego, en el espacio de dos meses, abrió fuego en público cinco veces.

El tribunal de apelaciones, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, rechazó varias leyes antiguas identificadas por el gobierno como posibles análogos históricos, alegando que no se parecían lo suficiente a la relativa a las órdenes de violencia doméstica.

La jueza Elena Kagan pidió a la Sra. Prelogar "cualquier orientación útil que podamos dar a los tribunales inferiores sobre la metodología que Bruen exige que se utilice y cómo se aplica a casos incluso fuera de éste".

La Sra. Prelogar hizo tres observaciones. Los tribunales deberían recurrir a fuentes históricas distintas de las leyes promulgadas para desenterrar interpretaciones históricas, dijo. Al examinar leyes antiguas, añadió, los tribunales deben buscar principios duraderos a un alto nivel de generalidad y no fijarse en diferencias mínimas entre las leyes antiguas y las nuevas.

Por último, la ausencia de leyes antiguas no debe ser concluyente. "Así, por ejemplo, aquí no tenemos una normativa que desarme a los maltratadores domésticos", dijo. "Pero no hay nada al otro lado de la cuestión interpretativa en este caso, que sugiera que alguien pensara que no se podía desarmar a los maltratadores domésticos o que no se podía desarmar a la gente peligrosa".

El juez Jackson indicó que los legisladores que se plantean promulgar nuevas leyes sobre armas no deberían tener que realizar investigaciones históricas.

"Digamos que hoy soy legislador en Maine, por ejemplo, y estoy muy preocupado por lo que ha ocurrido en esa comunidad y mi gente, los electores, me piden que haga algo", dijo a la Sra. Prelogar. "¿Lees Bruen como, paso uno, ir a los archivos y tratar de determinar si hay o no algún análogo histórico para el tipo de legislación que estoy considerando?".

La Sra. Prelogar respondió que la historia cuenta, pero sólo para proporcionar un principio general.

El caso se refiere a Zackey Rahimi, un traficante de drogas de Texas con un historial de violencia armada. No es "un ciudadano modelo", escribió en marzo el juez de un tribunal federal de apelaciones. Pero el tribunal anuló la condena del Sr. Rahimi en virtud de una ley federal que tipifica como delito la tenencia de armas por personas sujetas a órdenes de violencia doméstica, dictaminando que la ley violaba la Segunda Enmienda.

El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., dijo que no había duda de que Rahimi, acusado de una serie de tiroteos, suponía una amenaza para la seguridad pública.

"No tiene ninguna duda de que su cliente es una persona peligrosa, ¿verdad?", preguntó el presidente del Tribunal Supremo al abogado de Rahimi, J. Matthew Wright.

El Sr. Wright dijo que "querría saber qué significa 'persona peligrosa'".

El presidente del Tribunal Supremo Roberts dio una definición. "Alguien que está disparando a la gente", dijo. "Ese es un buen comienzo".

El Sr. Wright reculó. "Es justo", dijo.

En general, la argumentación de Wright estuvo desenfocada, lo que frustró a los jueces.

"Estoy muy confundida", dijo la jueza Amy Coney Barrett.

El presidente del Tribunal Supremo Roberts, después de escuchar una concesión, dijo: "Entiendo que su respuesta dice que habrá circunstancias en las que se pueda demostrar que alguien es lo suficientemente peligroso como para quitarle el arma de fuego. ¿Y por qué no es ése el final del caso?".

La juez Kagan le dijo al Sr. Wright que "siento que está huyendo de su argumento".

"Ya sabe", dijo, "porque las implicaciones de su argumento son tan insostenibles, que tiene que decir, no, ese no es realmente mi argumento".