Va DeSantis al extranjero para encontrar algún apoyo, tras tropiezos en casa

Nueva York.- El gobernador Ron DeSantis de Florida les hizo un torpe guiño a las redes sociales, al sugerir que Ucrania y Rusia buscan un cese al fuego y elogió las políticas del expresidente Donald J. Trump, el hombre al que tendría que derrotar en la nominación presidencial republicana, atacando la política exterior del presidente Biden.

El rápido viaje de DeSantis al extranjero en esta semana pretendió elevar sus credenciales como estadista y peso pesado, alejándose un poco del alboroto de la campaña presidencial que no ha empezado oficialmente.

Pero si DeSantis pensaba que eso lo privaría del escrutinio, está equivocado.

En su viaje, que fue a Tokio, Seúl, Jerusalén y finalmente a Londres, en donde tendrá algunos eventos este viernes, no estuvo libre de errores o actos bochornosos.

Sus palabras han sido comparadas con las de sus rivales y anteriores aspirantes presidenciales, su expresión facial ha sido examinada, hasta la manera de colocar sus manos no ha dejado de ser notada por los medios de comunicación internacionales.

“Siempre va a haber personas que van a criticar, pero no me preocupa eso”, comentó Kenneth T. Cuccinelli, ex funcionario de la administración Trump y quien encabeza actualmente la Súper PAC de DeSantis.

“Él está demostrando que puede ir por todo el mundo”.

El viaje al extranjero de DeSantis, que ostensiblemente era una misión comercial mezclads intencionalmente con algunos momentos de grandes aspiraciones, sin duda ha ocurrido en un momento político complicado.

Republicanos de alto rango siguen apoyando a Trump y el jefe de la campaña de los republicanos en el Senado, el senador Steve Daines de Montana recientemente lo apoyó.

La posición de DeSantis en los sondeos de las primarias republicanas se ha desplomado, los donadores clave han expresado serias dudas acerca de las posibilidades que tiene el gobernador y el empleador y contribuyente más importante de su estado, Walt Disney, lo demandó.