Utiliza Google IA para responder a tus preguntas sobre salud

Nueva York.- ¿Te duele la cabeza o es una sinusitis? ¿Qué es una fractura por sobrecarga? ¿Debería preocuparle el dolor en el pecho? Si ahora busca esas preguntas en Google, es posible que las respuestas las escriba la inteligencia artificial.

Este mes, Google ha puesto en marcha una nueva función llamada "Visión general de la inteligencia artificial" que utiliza inteligencia artificial generativa, un tipo de tecnología de aprendizaje automático que se entrena con información de Internet y produce respuestas conversacionales a algunas preguntas de búsqueda en cuestión de segundos.

En las semanas transcurridas desde el lanzamiento de la herramienta, los usuarios han encontrado una amplia gama de imprecisiones y respuestas extrañas sobre diversos temas. Pero cuando se trata de cómo responde a preguntas sobre salud, los expertos dicen que hay mucho en juego. La tecnología podría orientar a las personas hacia hábitos más saludables o hacia la atención médica necesaria, pero también tiene el potencial de ofrecer información inexacta. En ocasiones, la inteligencia artificial puede falsificar datos. Y si sus respuestas se basan en sitios web sin fundamento científico, podría ofrecer consejos contrarios a la orientación médica o poner en peligro la salud de una persona.

Ya se ha demostrado que el sistema da respuestas erróneas basadas aparentemente en fuentes erróneas. Por ejemplo, a la pregunta "¿cuántas piedras debo comer?", la Inteligencia Artificial dijo a algunos usuarios que comieran al menos una piedra al día para obtener vitaminas y minerales. (El consejo procedía de la página satírica The Onion).

"No hay que fiarse de todo lo que se lee", afirma el Dr. Karandeep Singh, Director de Inteligencia Artificial de la UC San Diego Health. En el ámbito de la salud, la fuente de información es esencial.

Hema Budaraju, director senior de gestión de productos de Google que ayuda a dirigir el trabajo sobre la visión general de la Inteligencia Artificial, dijo que las búsquedas sanitarias tenían "barreras de protección adicionales", pero no quiso describirlas en detalle. Las búsquedas que se consideran peligrosas o explícitas, o que indican que alguien se encuentra en una situación vulnerable, como una autolesión, no activan los resúmenes de Inteligencia Artificial, dijo.

Google declinó facilitar una lista detallada de los sitios web que respaldan la información de los resúmenes de Inteligencia Artificial, pero afirmó que la herramienta funcionaba en conjunción con Google Knowledge Graph, un sistema de información ya existente que ha extraído miles de millones de datos de cientos de fuentes.

Las nuevas respuestas de búsqueda especifican algunas fuentes; para cuestiones de salud, suelen ser sitios web como la Clínica Mayo, WebMD, la Organización Mundial de la Salud y el centro de investigación científica PubMed. Pero no es una lista exhaustiva: La herramienta también puede recurrir a Wikipedia, blogs, Reddit y sitios web de comercio electrónico. Y no indica a los usuarios qué datos proceden de qué fuentes.

Por ejemplo, la pregunta "¿Es sano el chocolate? La respuesta de Google extrae información de estudios sobre salud cardiaca y mental, entre otros.

Las respuestas a este tipo de preguntas suelen proceder de fuentes acreditadas.

Sin embargo, en este caso, la respuesta también cita a Venchi, una empresa italiana de chocolate y helados.

Una búsqueda similar - "¿Es el chocolate saludable para ti?" - generó una respuesta de fuentes que incluían el sitio web de una empresa llamada ZOE, que vende "pruebas de inteligencia intestinal" caseras y una aplicación nutricional.

Con un resultado de búsqueda estándar, muchos usuarios serían capaces de distinguir inmediatamente entre un sitio web médico reputado y una empresa de dulces. Pero un único bloque de texto que combine información de múltiples fuentes podría causar confusión.

"Y eso si la gente se fija siquiera en la fuente", dijo la Dra. Seema Yasmin, directora de la Iniciativa de Comunicación Sanitaria de Stanford, y añadió: "No sé si la gente se fija, o si realmente les hemos enseñado adecuadamente a fijarse". Dijo que su propia investigación sobre la desinformación la había hecho pesimista sobre el interés del usuario medio por buscar más allá de una respuesta rápida.

En cuanto a la exactitud de la respuesta sobre el chocolate, el Dr. Dariush Mozaffarian, cardiólogo y profesor de medicina en la Universidad de Tufts, dijo que algunos datos eran correctos en su mayoría y que resumía la investigación sobre los beneficios del chocolate para la salud. Pero no distingue entre las pruebas sólidas aportadas por los ensayos aleatorios y las pruebas más débiles de los estudios observacionales, dijo, ni proporciona ninguna advertencia sobre las pruebas.

Es cierto que el chocolate contiene antioxidantes, dijo el Dr. Mozaffarian. ¿Pero la afirmación de que el consumo de chocolate podría ayudar a prevenir la pérdida de memoria? Eso no se ha demostrado claramente, y "necesita muchas advertencias", dijo. El hecho de que estas afirmaciones aparezcan unas junto a otras da la impresión de que algunas están mejor establecidas de lo que realmente están.

Las respuestas también pueden cambiar a medida que evoluciona la propia inteligencia artificial, incluso cuando la ciencia en la que se basa una determinada respuesta no ha cambiado.

Un portavoz de Google dijo en un comunicado que la empresa trabajó para mostrar descargos de responsabilidad en las respuestas donde eran necesarios, incluyendo notas de que la información que no debe ser tratada como consejo médico.

No está claro cómo evalúa exactamente la IA la solidez de las pruebas, ni si tiene en cuenta los resultados contradictorios de las investigaciones, como los que se refieren a si el café es bueno para la salud. "La ciencia no es un montón de hechos estáticos", dijo la Dra. Yasmin. Ella y otros expertos también se preguntaron si la herramienta se basaría en resultados científicos antiguos que ya han sido refutados o que no reflejan los últimos conocimientos sobre un tema.

Ser capaz de tomar una decisión crítica -discriminar entre la calidad de las fuentes- es lo que hacen los humanos todo el tiempo, lo que hacen los médicos", dijo la Dra. Danielle Bitterman, médico-científica en inteligencia artificial en el Instituto Oncológico Dana-Farber y el Hospital Brigham and Women's. "Ellos analizan las pruebas y las analizan", añadió. "Analizan las pruebas".

Si queremos que herramientas como los resúmenes de la inteligencia artificial desempeñen ese papel, "tenemos que entender mejor cómo navegan por las distintas fuentes y cómo aplican una lente crítica para llegar a un resumen", dijo.

Los expertos señalan que estas incógnitas son preocupantes, dado que el nuevo sistema eleva la respuesta de los resúmenes de inteligencia artificial por encima de los enlaces individuales a sitios web médicos reputados, como los de la Clínica Mayo y la Clínica Cleveland. Estos sitios han figurado históricamente entre los primeros resultados de muchas búsquedas sobre salud.

Según un portavoz de Google, los resúmenes de la inteligencia artificial coincidirán o resumirán la información que aparece en los primeros resultados de las búsquedas, pero no están diseñados para sustituir ese contenido. Su objetivo es ayudar a los usuarios a hacerse una idea de la información disponible.

La Clínica Mayo declinó hacer comentarios sobre las nuevas respuestas. Un representante de la Clínica Cleveland dijo que las personas que buscan información sobre salud deben "buscar directamente en fuentes conocidas y de confianza" y acudir a un profesional de la salud si experimentan algún síntoma.

Un representante de Scripps Health, un sistema sanitario con sede en California citado en algunos resúmenes de Inteligencia Artificial, afirmó en un comunicado que "las citas en las respuestas generadas por Inteligencia Artificial de Google podrían ser útiles en la medida en que establecen a Scripps Health como una fuente de información sanitaria de buena reputación".

Sin embargo, el representante añadió que "nos preocupa no poder responder por el contenido producido a través de la Inteligencia Artificial de la misma manera que podemos hacerlo por nuestro propio contenido, que es revisado por nuestros profesionales médicos."

En el caso de las preguntas médicas, lo importante no es sólo la exactitud de la respuesta, sino cómo se presenta a los usuarios, señalan los expertos. Por ejemplo, la pregunta "¿Estoy sufriendo un infarto?". La respuesta de la inteligencia artificial contenía una sinopsis útil de los síntomas, dijo el Dr. Richard Gumina, director de medicina cardiovascular del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Pero, añadió, tuvo que leer una larga lista de síntomas antes de que el texto le aconsejara llamar al 911. El Dr. Gumina también buscó "¿Estoy sufriendo un ictus?" para ver si la herramienta podía dar una respuesta más urgente, y así fue, indicando a los usuarios de la primera línea que llamaran al 911. Dijo que aconsejaría inmediatamente a los pacientes con síntomas de infarto o ictus que pidieran ayuda.

Los expertos recomiendan a quienes busquen información sanitaria que actúen con cautela ante las nuevas respuestas. Esencialmente, dijeron, los usuarios deben tener en cuenta la letra pequeña que aparece bajo algunas respuestas de los resúmenes de inteligencia artificial: "Esto sólo tiene fines informativos. Para obtener asesoramiento o diagnóstico médico, consulte a un profesional". La Inteligencia Artificial Generativa es experimental".