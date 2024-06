Utiliza Biden el Día D para arremeter contra Trump

Nueva York.- Para el presidente Biden, celebrar el 80avo aniversario del Día D en Francia es una oportunidad para ser el comandante en jefe y estadista al saludar a los veteranos estadounidenses nonagenarios que liberaron a Europa de la Alemania Nazi.

Para su campaña, es otra oportunidad para atacar al expresidente Donald J. Trump.

La campaña de Biden dio a conocer este jueves un anuncio digital en donde aparecen tres veteranos que asistieron al evento que organizó la Casa Blanca el mes pasado en New Hampshire en el que el presidente anunció que su administración había aprobado más de un millón de solicitudes de los veteranos lesionados debido a las exposiciones tóxicas durante su servicio.

Los tres hombres denunciaron que Trump, como “desertor” no era apto para ser un comandante en jefe y es alguien que “no es responsable de su vida” --- un comentario que no llega en un buen momento, una semana después que el ex presidente fue encontrado culpable de 34 cargos de delitos graves en su juicio en Manhattan por realizar pagos para silenciar a una actriz porno.

La campaña de Biden dijo que la publicidad es parte de unos anuncios televisivos que costaron 14 millones de dólares y que anunció a principios de mayo.