Usaron a Bannon y a Trump para realizar el fraude

Associated Press / La Casa Blanca

Associated Press

Nueva York— Uno es un veterano de la guerra de Irak con una triple amputación que dirigía sitios de noticias que avivaban la ira de la derecha, a menudo con historias exageradas. El otro es propietario de una compañía que vende bebidas energéticas bajo la temática "Donald Trump". Y el tercera es un excolumnista de Breitbart -sitio de noticias de extrema derecha- y un emprendedor que ha dejado una estela de negocios fallidos.

Los hombres acusados junto con el antiguo estratega de la Casa Blanca Steve Bannon en un plan para robar cientos de miles de dólares de un proyecto financiado colectivamente para construir una parte del muro fronterizo se unieron a través de una devoción a Trump, y una historia a veces accidentada para tratar de hacer dinero fuera de su movimiento político.

Los fiscales dicen que sus promesas de no tomar siquiera un centavo de los más de 25 millones de dólares en donaciones resultaron ser mentiras, lo que les permitió hacer tales compras como una Range Rover de lujo, un barco de pesca, renovaciones en el hogar y cirugías cosméticas.

Algunos observadores de la Corte creen que al menos algunos de los participantes creyeron que podrían salirse con la suya porque su hombre estaba en la Casa Blanca.

"Este elenco de personajes estaba usando a Bannon como fachada para que la gente los respaldara", dijo David S. Weinstein, un exfiscal federal en Miami.

"Él pensando que no lo iban a atrapar -y en caso de que sí, que sería perdonado- puede haber influido un poco en por qué estaba involucrado".

A la cabeza de la empresa We Build The Wall estaba el veterano de guerra de 38 años Brian Kolfage, de Miramar Beach, Florida, quien tras perder ambas piernas y un brazo en un ataque con cohetes en Irak se ha convertido en un activista conservador, orador motivacional y con activa presencia en redes sociales, alabando a Trump y provocando a otros.

"Necesitamos elegir asesinos 'fríos como piedra'", escribió en Twitter el mes pasado.

"Pronto tendremos una revolución en este país".

Horas después de su arresto el jueves, se dirigió a Facebook, y describió el caso como un intento encubierto de eliminar las posibilidades de reelección de Trump.

"A los demócratas les encanta una buena cacería de brujas antes de la elección", escribió.

Ayer, en su podcast "War Room", Bannon apenas sonaba como alguien quien solo unas horas antes fue acusado de fraude y lavado de dinero, crímenes que podrían conllevar 20 años de prisión.

"Esto fue para detener e intimidar a gente que quiere hablar del muro. Esto es para detener e intimidar a gente que respalda al presidente Trump en la construcción del muro", dijo Bannon, quien se declaró no culpable.

En cuanto a Kolfage, lo llamó "un héroe estadounidense".

Emprendedor en serie, Kolfage inició una serie de empresas y negocios paralelos a lo largo de los años. Ha recaudado dinero para ayudar a guiar a los veteranos heridos, y, luego que uno de sus sitios de noticias fue cerrado, reunió a sus seguidores en Fight4FreeSpeech. Este año, lanzó una compañía para comprar y distribuir mascarillas N95, solicitó donaciones para una demanda contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter, y llamó a boicotear la NFL y la NBA por su respaldo a la causa.

Kolfage ha publicado fotos en Instagram de su elegante barco de pesca Jupiter Marine llamado "Warfighter", que recientemente participó en un desfile de barcos para la campaña de Trump. El Gobierno busca ahora incautarlo.

"Tiene la habilidad de ver lo que falta en el proyecto o la empresa de alguien y los ayuda a llenar ese vacío", dijo Dustin Stockton, un socio es su compañía de mascarillas y en We Build The Wall que no fue acusado el jueves.

"Pese a sus discapacidades importantes, es optimista sobre el futuro, lo que la gente encuentra inspirador".

Stockton dijo que agentes federales le entregaron a él y a su esposa citaciones y órdenes judiciales para sus teléfonos celulares. No comentó sobre el caso más allá de eso.

Otro acusado el jueves, Timothy Shea, de 49 años y de Castle Rock, Colorado, es dueño de una compañía de bebidas energéticas llamada Winning Energy, cuyas latas tienen una imagen dibujada de Trump como un superhéroe, y afirman contener 12 onzas de "lágrimas liberales".

También acusado está Andrew Badolato, de 56 años y de Sarasota, Florida, quien en su sitio web personal se describe a sí mismo como un capitalista de riesgo y un "conservador aficionado" que disfruta de "una nueva oportunidad de vida luego de sufrir un ataque cardíaco importante en diciembre de 2014 y ser llevado de vuelta a la vida".

Bannon conoce a Badolato de años, uniendo fuerzas hace casi dos décadas en una empresa de aerosoles nasales que eventualmente se vio envuelta en una disputa legal sobre fondos corporativos y otros asuntos. También trabajaron en películas juntos, según se informa, algunos documentales planeados sobre los republicanos Ronald Reagan y Sarah Palin.

Badolato promociona sus contribuciones a Breitbart News y sugiere que algunos de sus artículos "fueron responsables de uno de los cambios narrativos políticos nacionales más importantes del año electoral".

We Build The Wall había estado bajo investigación criminal en Florida desde el año pasado, luego que las autoridades recibieran quejas de donantes, y funcionarios ahí dijeron que remitieron sus hallazgos al FBI.

"Este fraude debe cerrarse y auditarse de inmediato", escribió un denuciante, de acuerdo con registros publicados por el estado.

Kolfage calificó en Twitter la pesquisa estatal de "divertidísima".

"Ninguno es donante", escribió refiriéndose a los denuciantes, "uno cita noticias falsas y todos son electores demócratas de acuerdo con los registros. ¡DIVIÉRTANSE!".

El fiscal general William Barr dijo que se había enterado de la investigación contra Bannon desde hace meses, pero que no había recibido informes periódicos.

Donald Trump alguna vez elogió We Build The Wall como una campaña de base "increíble".

Pero el Presidente dijo el jueves que a él no le gustaba el esfuerzo de financiamiento colectivo para construir un muro privado, y considera que estos asuntos son del papel del Gobierno.

En un tuit el mes pasado, Trump señaló que el proyecto involucraba un tramo "pequeño" de una pared en un área complicada y que "solo se hizo para hacerme quedar mal".

Los organizadores solicitaron donaciones tan recientemente como días antes de la acusación, promoviendo el muro como una solución al tráfico de drogas y la migración ilegal.

Al día de hoy, el esfuerzo que algún día prometió más de 160 de kilómetros de muro ha construido menos de 8.

Algunos seguidores expresaron escepticismo, quejándose de que no se estaba avanzando lo suficiente en el muro y que no habían recibido su compra de bolardos de acero autografiados que anunciaba el grupo.

"Parece que 'construimos el muro' fue solo un eslogan de campaña pegadizo para animar a todos. No está sucediendo", ecribió en internet Dan Mineart.