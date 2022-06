Urgen utilizar Cumbre de las Américas para acabar con abusos a migrantes

Los Ángeles.- Los jefes de Estados reunidos esta semana en Los Ángeles deben utilizar la Cumbre de las Américas para acabar con los abusos a migrantes del continente que buscan llegar a Estados Unidos, señaló este lunes Human Right Watch.

"Al reunirse en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas esta semana, los líderes de los países de la región deberían comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas y a garantizar que quienes buscan protección sean recibidos en cualquier parte del continente", dijo HRW en un informe sobre los solicitantes de asilo en la frontera sur mexicana.

La Cumbre iniciará este lunes con conversaciones de la sociedad civil, pero la llegada de los mandatarios del hemisferio occidental se prevé para el miércoles 8 de junio, día en que Joe Biden, presidente de EU y anfitrión de la Cumbre, recibirá a sus homólogos.

Los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados debido a que la Casa Blanca los considera no democráticos y no se prevé la asistencia de los líderes de México, Andrés Manuel López Obrador; Honduras, Xiomara Castro; Guatemala, Alejandro Giammattei, y Bolivia, Luis Arce.

La organización dijo que la cita debe llevar a un acuerdo regional migratorio que "ponga fin a medidas de mano dura y priorice los derechos humanos". Cualquier acuerdo firmado, agregó, debe incluir el acceso a protección para los migrantes en todo el continente.

"Delegar la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección", dijo Tyler Mattiace, investigador para las Américas de HRW.

"La Cumbre de las Américas es una oportunidad para que los líderes de la región, incluyendo a los Presidentes Biden y López Obrador, se comprometan a implementar un acuerdo regional migratorio que ponga fin a medidas de mano dura y priorice los derechos humanos".

El Mandatario mexicano, no obstante, reveló hoy que no asistirá a la Cumbre en protesta por la decisión de Washington de no invitar a todas las naciones, pero dijo que visitará a Biden en la Casa Blanca en julio.

HRW destacó que en 2021, el Gobierno mexicano ha arrestado a un número récord de migrantes, 307 mil 569, al tiempo que otra cifra histórica de personas han solicitado asilo en el País, 130 mil 863.

Estas cifras, detalló la organización, han sobrepasado el sistema de refugio en México, mientras que el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no crece al mismo ritmo.

En tanto, el Presidente Joe Biden ha mantenido algunas políticas de mano dura contra la migración impuestas por Donald Trump, como las expulsiones bajo el Título 42 y el programa de asilo conocido como "Quédate en México".

HRW manifestó que tanto Estados Unidos como México deben mejorar el acceso a los procedimientos de asilo y refugio.

"A menudo, el presidente López Obrador describió a México como un país que promueve los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo", dijo Mattiace.

"Si eso es cierto, debe demostrarlo asegurando que los solicitantes de asilo en el sur de México sean recibidos de manera digna".