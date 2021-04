Urgen asesores a Trump convencer a sus seguidores de vacunarse

Debido a que los sondeos muestran que aproximadamente la mitad de los republicanos no están muy entusiasmados para vacunarse contra el Covid-19, algunos de los asesores del ex presidente Donald Trump lo están alentando a que haga un servicio público y aliente a sus seguidores a aplicarse la vacuna, de acuerdo a dos ex funcionarios de alto rango de la administración Trump.

Los funcionarios enfatizaron que las dudas sobre ponerse la vacuna entre los republicanos podría poner en peligro la inmunidad de rebaño y que los seguidores de Trump lo van a escuchar.

“Se ha dicho que las vacunas son uno de los logros más importantes de Trump y él entiende que su legado está en riesgo debido a que la mitad de sus simpatizantes no están inoculándose”, dijo uno de los funcionarios. “Aunque no está claro aún si él entiende que es el único que puede arreglar eso”.

Sin embargo, una persona cercana a Trump no está de acuerdo en que él debería hacerlo.

Esto es un principio básico de salud pública: el lograr que voces respetadas --- como políticos, celebridades y atletas --- defiendan una medida particular de salud pública, ya que es probable que los demás los imiten.

Todos los ex presidentes vivos además de Trump, y sus esposas, aparecieron en una campaña publicitaria que se hizo el mes pasado para alentar a la gente a que se vacune.