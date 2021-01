Urgen a Senado de EU confirmar a equipo de seguridad nacional de Biden

The New York Times

Un grupo de exfuncionarios de seguridad nacional de ambos partidos redactaron una carta urgiéndole al Senado para que confirme rápidamente al equipo de seguridad nacional del presidente electo Joseph R. Biden, advirtiendo la necesidad de tener una rápida transición del poder ejecutivo después de una semana de caos en la capital del país.

“Alejandro Mayorkas, Antony Blinken, Avril Haines, Linda Thomas Greenfield y Lloyd Austin representan lo mejor de Estados Unidos: nuestro patriotismo, diversidad, compromiso con la excelencia y nuestros valores”, dice la carta, refiriéndose a los seleccionados por Biden para el Departamento de Seguridad Interna, secretario de Estado, director de Inteligencia Nacional, embajador ante las Naciones Unidas y secretario de la Defensa, respectivamente.

“Nuestra nación necesita esos funcionarios experimentados y altamente calificados en sus puestos y preparados para servir desde el primer día de la administración Biden-Harris”.

La carta fue firmada por 19 líderes incluyendo a la ex secretaria de Estado Madeleine Albright y Hillary Clinton, los ex secretarios de Seguridad Interna Tom Ridge, Janet Napolitano y Jeh C. Johnson y James R. Clapper, un ex director de inteligencia nacional y otros que desempeñaron puestos de alto rango en administraciones republicanas y demócratas.

“Los aliados y adversarios de Estados Unidos están observando muy de cerca este período de transición entre las dos administraciones”, dice la carta. “Tomando en cuenta los desafíos que enfrenta el país, una transferencia tranquila del poder en los departamentos y agencias que son esenciales es crucial para la seguridad nacional”.