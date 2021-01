Urge The Wall Street Journal renunciar a Trump antes de segundo juicio político

The New York Times

El consejo editorial de The Wall Street Journal, el emblemático imperio periodístico estadounidense de Rupert Murdoch, denunció este jueves al presidente Trump por incitar a una muchedumbre de sus simpatizantes a irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos, declarando que su comportamiento era “digno de un juicio político” y alentó a Trump a renunciar para impedir un segundo juicio político por la Cámara que está controlada por los demócratas.

En un artículo que no fue firmado y titulado “Los últimos días de Donald Trump”, la página editorial del Journal --- un pionero del establishment conservador --- criticó severamente al presidente por “atacar el proceso constitucional de la transferencia de poder después de una elección”, y dijo “en esta semana probablemente dejó de ser una figura política seria”.

“Si Trump quiere evitar un segundo juicio político, su mejor opción podría ser tomar la responsabilidad personal y renunciar”, escribió el Journal, concluyendo “es lo mejor para todos, para él mismo incluso, si se va silenciosamente”.

La página editorial del Journal, encabezada por el editor Paul Gigot, había criticado anteriormente a Trump, en algunas ocasiones duramente. Pero en su más reciente publicación hubo un repudio contundente al presidente a través de un medio noticioso controlado por Murdoch, cuya red de cable de Fox News alberga a varios de los medios de comunicación que han sido más leales y han defendido desde hace tiempo a Trump.

Los publicistas de Murdoch anteriormente habían dicho que él no esperaba que Trump volviera a retomar la presidencia, y otra publicación de Murdoch, The New York Post, anunció la victoria del presidente electo Joseph R. biden aun cuando Trump se rehusó a aceptar los resultados.

The Post, en su propio editorial que no firmó este jueves, estuvo a punto de argumentar que Trump debería salir prematuramente de la Casa Blanca, pero en su lugar, urgió a sus asesores “a quedarse y detener esa locura”.

Sin embargo, tomando en cuenta la influencia que tiene Murdoch en los puntos de vista políticos de sus publicaciones, las palabras directas del Journal para Trump --- que en alguna ocasión tuvo la aprobación de Murdoch --- es una señal de que el magnate está tratando de seguir adelante y mirar hacia el inicio de la presidencia Biden.