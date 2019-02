Urge defensa de 'El Chapo' dudar de testigos

Nueva York— La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán aseguró al Jurado que hay suficientes elementos para desconfiar de los testigos cooperantes del Gobierno de Estados Unidos, lo cual crea duda razonable en los 10 cargos formulados contra el sinaloense.

En un discurso en que denominó animales viciosos, alcohólicos, asesinos y mentirosos a los diversos testigos, el abogado Jeffrey Lichtman insistió en que sus testimonios no pueden ser tomados en cuenta para sentenciar a Guzmán.

"Sé que algunos de ustedes no pasarán por alto la deshonestidad. Si tienen duda, aférrense a ella. No tienen que abandonar sus creencias.

"Digan no, no, no. No es culpable".

Al concluir sus argumentos finales, cuestionó a los miembros del Jurado si pueden vivir con condenar a un hombre con base en los testimonios de criminales, algunos de los cuales admitieron haber mentido antes en diferentes circunstancias.

Lichtman dedicó sus argumentos a desacreditar a los testigos con base en las confesiones que hicieron sobre sus propios crímenes.

Al hablar sobre el colombiano Juan Carlos Ramírez, "Chupeta", quien se ha hecho varias cirugías plásticas que le deformaron el rostro, cuestionó la posibilidad de creer en alguien que pudo cambiarse desde el cabello hasta las orejas.

Una y otra vez recordó al Jurado que los testigos quedarán libres al poco tiempo gracias a su cooperación en el caso contra el sinaloense.

En un guiño a lo dicho varias ocasiones por el Presidente Donald Trump, les cuestionó si quieren a ese tipo de personas caminando libremente en Estados Unidos.

"Tienen lo que necesitan para absolverlo si están dispuestos a ver más allá del nombre de El Chapo", expresó.

Con un tono afligido, a punto de las lágrimas, Lichtman les pidió tratar a Guzmán como les gustaría que los trataran a ellos o a sus familiares en un juicio.

"Estoy peleando por la vida de un hombre", les dijo.

Con estos argumentos concluyó el juicio contra Guzmán, el cual se extendió por 12 semanas.

El próximo lunes, el Jurado empezará a deliberar sobre la responsabilidad del sinaloense en cada cargo que se le imputa.