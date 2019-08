Uno de los guardias de Epstein no es un oficial de la correccional

Nueva York— Lo más reciente sobre la muerte de Jeffrey Epstein es que una persona que está enterada de la manera de operar la cárcel federal en donde Epstein se suicidó, dijo que una de las dos personas que lo vigilaron esa noche no era un oficial de la correccional.

Debido a la escasez de guardias bien entrenados que hay en las prisiones federales, han tenido que acudir a otro tipo de apoyo, incluyendo a trabajadores clericales y maestros.

La política de la cárcel es que debieron vigilar a Epstein cada 30 minutos, sin embargo, los investigadores se enteraron que no lo hicieron durante varias horas antes de que fuera descubierto este sábado.

El Comité Judicial de la Cámara está exigiendo respuestas al Buró de Prisiones.

El procurador general William Barr dio a conocer que el Departamento de Justicia ya encontró “algunas irregularidades graves” en la cárcel y se encuentra molesto porque el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York no “vigiló adecuadamente al prisionero”.