‘Unabomber’ se suicidó, revelan

Butner, Carolina del Norte.- Ted Kaczynski, conocido como “Unabomber”, que llevó a cabo una campaña de bombardeos de 17 años que mató a tres personas e hirió a otras 23, se suicidó, dijeron a The Associated Press cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Kaczynski, que tenía 81 años y padecía cáncer en etapa avanzada, fue encontrado inconsciente en su celda en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, alrededor de las 12:30 am del sábado.

Los socorristas realizaron resucitación cardiopulmonar y lo revivieron antes de que fuera transportado a un hospital, donde fue declarado muerto más tarde el sábado por la mañana, dijeron las personas a AP. No estaban autorizados a discutir públicamente la muerte de Kaczynski y hablaron bajo condición de anonimato.

La muerte de Kaczynski se produce cuando la Oficina Federal de Prisiones se ha enfrentado a un mayor escrutinio en los últimos años tras la muerte del rico financiero Jeffrey Epstein, quien también se suicidó en una cárcel federal en 2019.

Kaczynski había estado recluido en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, desde mayo de 1998, cuando fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por una campaña de terror que puso nerviosas a las universidades de todo el país. Admitió haber cometido 16 atentados con bombas entre 1978 y 1995, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas.

En 2021, fue trasladado al centro médico federal de Carolina del Norte, una instalación que trata a los presos que sufren graves problemas de salud. Bernie Madoff, el infame autor intelectual del esquema Ponzi más grande de la historia, murió en las instalaciones por causas naturales el mismo año.

Kaczynski, matemático educado en Harvard, vivía como un recluso en una lúgubre cabaña en la zona rural de Montana, donde llevó a cabo una ola de bombardeos solitarios que cambió la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes y abordaban aviones.

Sus objetivos incluían académicos y aerolíneas, el propietario de una tienda de alquiler de computadoras, un ejecutivo de publicidad y un cabildero de la industria de los temporizadores. En 1993, un genetista de California y un experto en informática de la Universidad de Yale fueron mutilados por bombas en el lapso de dos días.

Dos años más tarde, utilizó la amenaza de violencia continua para convencer a The New York Times y The Washington Post de publicar su manifiesto, una diatriba de 35 mil palabras contra la vida moderna y la tecnología, así como contra los daños al medio ambiente.

El tono del tratado fue reconocido por su hermano, David, y la esposa de David, Linda Patrik, quienes alertaron al FBI, que había estado buscando a ‘Unabomber’ durante años en la persecución más larga y costosa de la nación.

En abril de 1996, las autoridades lo encontraron en una pequeña cabaña de madera contrachapada y papel alquitranado en las afueras de Lincoln, Montana, que estaba llena de diarios, un diario codificado, ingredientes explosivos y dos bombas completas.

Mientras esperaba el juicio, en 1998, Kaczynski intentó ahorcarse con un par de ropa interior. Aunque un psiquiatra le diagnosticó esquizofrenia paranoide, insistió en que no padecía una enfermedad mental. Eventualmente se declaró culpable en lugar de permitir que sus abogados presentaran una defensa por locura.

Al crecer en Chicago, Kaczynski se saltó dos grados antes de asistir a Harvard a los 16 años, donde publicó artículos en prestigiosas revistas de matemáticas.

Sus explosivos fueron cuidadosamente probados y venían meticulosamente en cajas de madera hechas a mano y lijadas para eliminar posibles huellas dactilares. Las bombas posteriores llevaban la firma “FC” de “Freedom Club”.

El FBI lo llamó “Unabomber” porque sus primeros objetivos parecían ser universidades y aerolíneas. Una bomba activada por altitud que envió por correo en 1979 estalló según lo planeado a bordo de un vuelo de American Airlines; una docena de personas a bordo sufrieron inhalación de humo.

Durante sus décadas en prisión, Kaczynski mantuvo una correspondencia regular con el mundo exterior, convirtiéndose en un objeto de fascinación, e incluso reverencia, entre aquellos que se oponen a la civilización moderna.

“Se ha convertido en una figura icónica tanto para la extrema derecha como para la extrema izquierda”, dijo Daryl Johnson, experto en terrorismo doméstico del New Lines Institute, un grupo de expertos sin fines de lucro. “Definitivamente se destaca del resto del grupo en cuanto a su nivel de educación, la naturaleza meticulosa con la que diseñó sus bombas”.