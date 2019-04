Una segunda mujer acusa a Joe Biden de tocarla inapropiadamente

Washington.- Una segunda mujer dijo en una entrevista con un periódico de Connecticut que el exvicepresidente Joe Biden la tocó de manera inapropiada.

Amy Lappos le dijo al Hartford Courant el lunes que Biden la sujetó para que frotaran sus narices en un evento para recaudar fondos en 2009 en Greenwich, Connecticut. Biden era vicepresidente en ese momento, publicó CNN.

“No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza”, dijo Lappos, quien era entonces ayudante del representante de Estados Unidos Jim Himes, a The Courant. “Puso su mano alrededor de mi cuello y me jaló para frotar la nariz conmigo. Cuando me estaba jalando, pensé que me iba a besar en la boca”.

CNN ha contactado a Lappos para obtener más comentarios.

En respuesta a la acusación de Lappos, un portavoz de Biden refirió a CNN a una declaración que el exvicepresidente emitió el domingo.

“En mis muchos años en la campaña y en la vida pública, he ofrecido innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de afecto, apoyo y comodidad”, dijo Biden en un comunicado. “Y ni una sola vez, nunca, creí que actué de manera inapropiada. Si se sugiere que lo haga, escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención”.

Lappos es la segunda mujer en alegar públicamente que Biden los tocó de manera inapropiada. Lucy Flores, una expolítica demócrata en Nevada, dijo el viernes que Biden la hizo sentir “incómoda, asquerosa y confundida” en 2014 cuando, en un mitin de campaña, dijo que la besó en la nuca.

En su entrevista con el Courant, Lappos dijo que ella no presentó una queja porque él era el vicepresidente.

“Hay, absolutamente, una línea de decencia. Hay una línea de respeto. Cruzar esa línea no es actuar como un abuelo. No es cultural. No es afecto. Es sexismo o misoginia”, dijo.

Las acusaciones contra Biden se producen en un momento en que el exvicepresidente considera una candidatura a la presidencia en 2020. Se espera que anuncie su decisión este mes.

Un aliado de Biden le dijo a Jeff Zeleny de CNN el domingo que no había indicios de que el e vicepresidente estuviera reevaluando sus planes para 2020 después de las acusaciones, pero advirtió que Biden aún no había tomado una decisión final.

Después de que Flores hizo la denuncia en público, algunos de los competidores potenciales de Biden en 2020 abordaron las acusaciones, y muchos de ellos expresaron que creían en Flores.

“Creo que lo que esto significa es la necesidad de cambiar fundamentalmente la cultura de este país y crear entornos donde las mujeres se sientan cómodas y seguras y eso es algo que tenemos que hacer”, dijo el senadora Bernie Sanders el domingo en CBS.

También durante el fin de semana, exempleados de Biden acudieron en su defensa en respuesta a la versión de Flores.

Kendra Barkoff Lamy, quien trabajaba para el exvicepresidente, tuiteó: “Como exmiembro del personal de @JoeBiden y también alguien que trabaja en asuntos de mujeres, puedo decir inequívocamente que nunca me sentí incómoda con la forma en que me trató a mí o a otras mujeres. Él dedicó su carrera al empoderamiento, seguridad e igualdad de las mujeres. Esa es una de las razones por las que trabajé para él”.