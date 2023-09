Una mirada a los juicios políticos en la historia de EU

Associated Press | Ken Paxton (centro) con sus abogados Tony Buzbee, izquierda, y Mitch Little, derecha Associated Press | Donald Trump

Austin, Texas.- El juicio político del fiscal general de Texas, Ken Paxton –en el que fue absuelto el sábado de acusaciones de corrupción– es uno de varios procedimientos de este tipo que han ocurrido en la historia de Estados Unidos. Este tipo de juicios es un procedimiento político, no judicial. Normalmente, en un cuerpo legislativo estadounidense, es la Cámara de Representantes la que impugna a un funcionario, acusándolo de irregularidades. Luego, el Senado lleva a cabo un juicio y un veredicto de culpabilidad resulta en la expulsión del cargo. A veces eso incluye una estipulación que impide la calificación futura para ocupar un cargo. PUBLICIDAD En Texas, un cargo de juicio político por parte de la Cámara resulta en la suspensión inmediata del cargo, como fue el caso de Paxton. El Senado deliberó sobre los artículos del juicio político para determinar si el fiscal general sería destituido permanentemente. Fue acusado de intentar proteger a un promotor inmobiliario de Austin que fue acusado en junio de cargos federales de hacer declaraciones falsas a los bancos. La absolución significa que Paxton regresa al cargo. En los últimos 25 años, el procedimiento se ha utilizado tres veces contra dos presidentes. La actual Cámara de Representantes, liderada por el Partido Republicano, ha abierto una investigación de juicio político contra el presidente demócrata Joe Biden, aunque aún no ha ido más allá. No obstante, el juicio político sigue siendo un medio poco utilizado para destituir a alguien de su cargo por faltas graves de conducta legal o ética y ha desempeñado un papel importante en la historia de Estados Unidos. Casos destacables: Presidentes Tres presidentes de Estados Unidos han sido acusados, uno de ellos dos veces, pero todos fueron absueltos por el Senado: El demócrata Andrew Johnson, que fue vicepresidente del republicano Abraham Lincoln, fue objeto de un juicio político por parte de los republicanos radicales en 1868 por 11 delitos graves y faltas, incluido el reemplazo del Secretario de Guerra Edwin Stanton mientras el Congreso no estaba en sesión. El demócrata Bill Clinton fue acusado en 1998 de perjurio, obstrucción de la justicia y abuso de poder, en particular por negar una relación sexual con Monica Lewinsky en una demanda presentada por Paula Jones. El republicano Donald Trump fue acusado en 2019 por abuso de poder y obstrucción del Congreso al buscar la intervención de las autoridades ucranianas para influir en las elecciones presidenciales de 2020. Fue acusado en 2021 por incitación a la insurrección al intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump es el único presidente de Estados Unidos que ha sido acusado dos veces. Gobernadores Entre los 15 gobernadores estatales que han sido acusados, ocho han sido destituidos de sus cargos. Entre ellos se encuentra el gobernador republicano Evan Mecham de Arizona por delitos financieros en 1988, el primer juicio político a un gobernador en 60 años. El gobernador republicano William Holden de Carolina del Norte fue acusado, condenado y destituido de su cargo en 1871 por utilizar ilegalmente la fuerza militar cuando reaccionó a la violencia de los supremacistas blancos declarando la ley marcial y haciendo que tropas estatales arrestaran a 100 miembros del Ku Klux Klan. El Senado estatal votó en 2011 a favor del indulto, pero la Cámara no estuvo de acuerdo. El gobernador demócrata Rod Blagojevich de Illinois fue acusado y destituido de su cargo en 2009 por delitos como el intento de vender el escaño en el Senado de Estados Unidos que dejó vacante el entonces presidente electo Barack Obama. Procuradores generales del estado Paxton tiene compañía como fiscal general estatal acusado. El fiscal general republicano de Dakota del Sur, Jason Ravnsborg, fue acusado y condenado en 2022 por su participación en un accidente de 2020 en el que el automóvil que conducía atropelló a un peatón. Los cargos de impeachment lo acusaban de cometer un delito que provocó una muerte y de engañar a los investigadores. En Kansas, el fiscal general republicano Roland Boyton fue acusado junto con el auditor William French por su presunta participación en un escándalo de 1933 en el que el hijo de un banquero influyente, con buenas conexiones, al que se le dio acceso a la bóveda estatal, robó bonos y los falsificó. Boyton y French fueron absueltos. Jueces Antes de Paxton, Texas no había celebrado un juicio político desde la década de 1970, que terminó con la condena de un juez estatal. Otros jueces acusados en EU: El juez federal de distrito Alcee Hastings fue absuelto de un cargo criminal de conspiración para solicitar un soborno en 1983, pero fue acusado y condenado por el Senado en 1989. Sin embargo, no se le prohibió ocupar cargos públicos y fue elegido como Demócrata a un escaño en el Congreso por Florida desde 1993 hasta su muerte en 2021. El juez de distrito Charles L. Crum de Montana, cuya estricta adhesión a los principios constitucionales y su expresión de opiniones inconformistas durante la Primera Guerra Mundial fueron percibidas como proalemanas y antipatrióticas, fue acusado y destituido de su cargo en 1918. En 1991, el Senado de Montana aprobó una resolución que lo exoneraba.