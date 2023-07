Una fiesta en Baltimore, una lluvia de disparos y un vecindario destrozado

Baltimore.- En los videos de una fiesta en la cuadra el pasado sábado por la noche, se ven a cientos de adolescentes y adultos jóvenes bailando en en un vecindario de Brooklyn en Baltimore y cantando las letras de los raperos locales. Mientras gritan y mueven las manos en el aire, muchos sostienen teléfonos para registrar la fiesta en una calurosa noche de verano.

Pero los videos que surgieron poco después de la medianoche cuentan una historia de terror y tragedia: adolescentes que huyen de los disparos, personas que caen al suelo y una madre que llora cuando se encuentra con los agentes de policía en la gran escena del crimen donde su hija recibió un disparo mortal.

PUBLICIDAD

Un aluvión de disparos había arrasado la fiesta del Día de Brooklyn en el sur de Baltimore, dejando dos jóvenes muertos y 28 heridos. La mitad de los baleados eran menores de 18 años, dijo la policía.

Incluso para una ciudad plagada de violencia armada en los últimos años, la cantidad de víctimas fue asombrosa, representando a más personas de las que se sentarían en un salón de clases promedio de una escuela secundaria. Durante la última década, solo otros 10 tiroteos en Estados Unidos han resultado en tantas víctimas de bala, según el Gun Violence Archive, un grupo de investigación, aunque muchos tiroteos masivos se han cobrado más vidas.

El lunes, muchas personas en el vecindario de Brooklyn permanecieron conmocionadas, y muchos de los líderes de la ciudad instaron a las personas a presentar información, incluso cuando la policía enfrentó preguntas sobre por qué no había oficiales en el evento. Aunque no tiene una fecha establecida, el evento se lleva a cabo todos los veranos durante 27 años, dijo el alcalde, y los oficiales estuvieron presentes el año pasado.

El comisionado interino de la policía de Baltimore, Richard Worley, dijo que el departamento se había enterado de la existencia de la fiesta solo “algunas horas” antes del tiroteo, que ocurrió poco después de las 12:30 a. m. del domingo. Dijo que se habían utilizado múltiples armas y que la policía aún no había arrestado a nadie.

Él y el alcalde, Brandon M. Scott, desviaron las preguntas sobre la ausencia de oficiales y buscaron centrar la atención en los perpetradores de la violencia.

“No nos detendremos hasta que encontremos a los responsables y los hagamos responsables”, dijo Scott. “Dicho esto, necesitamos la ayuda de nuestros residentes y de cualquier persona que sepa algo para que se presente y diga algo, para que podamos llevar ante la justicia a aquellos que están llevando a cabo actos de violencia de manera imprudente como este”.

Scott se refirió a un video que circula en redes sociales que muestra a un adolescente presumiendo un arma en la fiesta y dijo que los adultos que asistieron habían eludido su responsabilidad de mantener a raya a los jóvenes.

“Había adultos filmando a jóvenes con armas que no dijeron nada, no hicieron nada, que no le dijeron a la policía: ‘Oye, sé que este adolescente está aquí en este evento con una pistola'”, dijo Scott. “Hubo un tiempo en que incluso aquellos que eran los más duros en la calle, si veían a un niño con algo así, intervenían y hacían algo”.