Un preocupante indulto de Trump y un vínculo con los Kushner

En abril de 2022, Jonathan Braun, a la izquierda, y su esposa, Miriam, visitaron un complejo turístico de Trump en Florida. El Sr. Braun dijo que se encontraron con el expresidente por casualidad.

Incluso en medio del alboroto por el libre uso de los poderes de indulto del presidente Donald J. Trump al final de su mandato, destacó una conmutación.

Jonathan Braun, de Nueva York, había cumplido sólo dos años y medio de una condena de una década por dirigir una red masiva de marihuana, cuando el Sr. Trump, a las 12:51 a.m. en su último día en el cargo, anunció que sería liberado.

El Sr. Braun era, como mínimo, un candidato inusual para la clemencia.

Un ciudadano de Staten Island con un historial de amenazas violentas, el Sr. Braun había dicho a un rabino que le debía dinero: "Voy a hacerte sangrar". La familia del Sr. Braun había dicho a sus confidentes que estaban dispuestos a gastar millones de dólares para sacarlo de la cárcel.

En ese momento, el propio Departamento de Justicia y los reguladores federales del Sr. Trump, así como las autoridades del estado de Nueva York, seguían tras él por su papel en un asunto totalmente distinto: su trabajo como prestamista depredador, haciendo lo que los jueces determinaron más tarde que eran préstamos fraudulentos y usureros a pequeñas empresas con problemas de liquidez.

Casi tres años después, las consecuencias de la conmutación del Sr. Braun son cada vez más claras, lo que plantea nuevas preguntas acerca de cómo el Sr. Trump intervino en las decisiones de justicia penal y lo que podría hacer en un segundo mandato, cuando tendría el poder de cumplir con sus sugerencias de que liberaría a los partidarios condenados por asaltar el Capitolio y posiblemente incluso a indultarse a sí mismo si es condenado por los cargos federales que enfrenta.

Apenas unos meses después de que el Sr. Trump lo liberara, el Sr. Braun volvió a trabajar como prestamista depredador, según el fiscal general del estado de Nueva York. Hace dos meses, un juez del estado de Nueva York le prohibió trabajar en el sector. Semanas más tarde, un juez federal, a raíz de una denuncia de la Comisión Federal de Comercio, le impuso una prohibición a escala nacional.

Una investigación del New York Times, basada en documentos y entrevistas con funcionarios y ex funcionarios, y otras personas familiarizadas con el caso del Sr. Braun, descubrió que la conmutación de la pena tenía ramificaciones aún mayores de las que se conocían y reveló nuevos detalles sobre la historia del Sr. Braun y cómo se produjo la conmutación.

La conmutación asestó un duro golpe a una ambiciosa investigación penal dirigida por la fiscalía del Departamento de Justicia en Manhattan, cuyo objetivo es castigar a los miembros del sector de los préstamos abusivos que perjudican a las pequeñas empresas. El Sr. Braun y los fiscales estaban negociando un acuerdo de cooperación por el que se le dejaría salir de prisión a cambio de delatar a personas con información privilegiada sobre el sector e incluso de llevar un micro. Pero la conmutación de la pena destruyó al instante la influencia del gobierno sobre Braun.

La investigación sobre el sector, y la conducta del Sr. Braun, sigue abierta, pero se ve obstaculizada por la falta de información privilegiada.

En múltiples niveles, hasta llegar al presidente, el sistema judicial pareció no tener en cuenta en más de una ocasión todas las actividades del Sr. Braun. Tras declararse culpable de cargos de drogas en 2011, Braun accedió a cooperar en una investigación en curso, lo que le permitió permanecer fuera de prisión pero bajo supervisión durante nueve años, un período que utilizó para establecerse como prestamista abusivo, amenazando violentamente a quienes le debían dinero, según muestran los expedientes judiciales.

Desde que regresó a los préstamos abusivos tras su puesta en libertad, el Sr. Braun sigue empleando tácticas comerciales engañosas, según afirman los reguladores y los clientes.

Al trabajar para asegurar su liberación, la familia del Sr. Braun utilizó una conexión con Charles Kushner, el padre de Jared Kushner, yerno del Sr. Trump y asesor principal de la Casa Blanca, para tratar de llevar el asunto ante el Sr. Trump. La oficina de la Casa Blanca de Jared Kushner redactó el lenguaje utilizado en el comunicado de prensa para anunciar conmutaciones para el Sr. Braun y otros.

En una entrevista telefónica, el Sr. Braun dijo que no sabía cómo se produjo su conmutación.

"Creo que Dios hizo que me sucediera porque soy una buena persona y me trataron injustamente", dijo, añadiendo que sus partidarios intentaron "múltiples caminos" para sacarle de prisión, pero que no tenía ni idea de cuál había tenido éxito.

Afirmó que la condena de 10 años que recibió por tráfico de marihuana fue excesiva y le convirtió en víctima del sistema de justicia penal. Negó haber cometido delito alguno como prestamista e insistió en que nunca había hablado con los fiscales para cooperar en la investigación penal sobre préstamos abusivos.

Dijo que nunca había conocido a Jared Kushner. Y dijo que una foto de abril de 2022, mostrando a él ya su esposa en un campo de golf con el ex presidente, no tenía nada que ver con la conmutación, pero fue un encuentro casual de tres minutos durante una visita a una propiedad de Trump en Florida para un evento de Pascua.

"No le conocí por lo que pasó, simplemente estaba allí al mismo tiempo", dijo Braun.

La conmutación del Sr. Braun pone de relieve lo que los ex funcionarios de la administración dicen que fueron los principales problemas en la Casa Blanca de Trump al considerar las solicitudes de clemencia: la falta de un examen riguroso de las solicitudes y la marginación del Departamento de Justicia, que tradicionalmente ha examinado a los candidatos.

El Sr. Kushner desempeñó un papel importante en el proceso de investigación menos estructurado que dio lugar a la conmutación del Sr. Braun. Los investigadores del Departamento de Justicia de Manhattan que participaron en las negociaciones de cooperación con el Sr. Braun nunca fueron consultados.

Como hicieron otros convictos que buscaban clemencia, la familia del Sr. Braun contrató a Alan Dershowitz, el prominente abogado y aliado de Trump que trabajó con organizaciones judías que presionaban por indultos, al menos una de las cuales había recibido apoyo financiero de la familia Kushner.

El Sr. Dershowitz, que representó al Sr. Trump en su primer juicio político, tenía una línea directa con la oficina del Sr. Kushner, y tuvo éxito en ayudar a ganar clemencia del Sr. Trump para una serie de otras personas. El Sr. Dershowitz dijo que no recordaba qué pasos dio para ayudar al Sr. Braun, pero dijo que fueron mínimos.

Jared Kushner se negó a comentar, y Charles Kushner colgó cuando fue llamado por un reportero, al igual que Jacob Braun, el padre del Sr. Braun. La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan no respondió a los mensajes en busca de comentarios.

Un portavoz del Sr. Trump dijo que todas las solicitudes de indulto "pasaron por un vigoroso proceso de investigación y revisión", pero no abordó preguntas específicas sobre la conmutación del Sr. Braun.

William P. Barr, un fiscal general de Trump que se había ido en el momento de la conmutación de Braun, dijo que cuando se hizo cargo del Departamento de Justicia descubrió que "había indultos que se estaban dando sin ninguna investigación por parte del departamento."

El Sr. Barr añadió que dijo a los asesores de Trump que al menos deberían enviar los nombres de las personas consideradas para que el departamento pudiera examinar a fondo sus registros. Aunque la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca trató de hacerlo, el esfuerzo se vino abajo bajo la avalancha de solicitudes de indulto que llovieron durante las últimas semanas antes de que el Sr. Trump dejara el cargo, según personas con conocimiento directo del proceso.

Trump sube al Air Force One por última vez el 20 de enero de 2021. Indultó a Braun en las últimas horas de su presidencia

Marc Short, el jefe de gabinete del vicepresidente de Trump, Mike Pence, dijo que cuando la oficina del vicepresidente fue abordada por los ayudantes de Trump sobre las solicitudes de clemencia, optó por no participar.

"El proceso de indulto al final de la administración fue tan indecoroso que haría sonrojar a los Clinton", dijo Short, refiriéndose a los indultos de los últimos días emitidos por el presidente Bill Clinton, incluido uno al financiero fugitivo Marc Rich, cuya ex esposa donó 450.000 dólares a la biblioteca presidencial de Clinton.

Amenazas y una condena de 10 años

El camino del Sr. Braun para recibir una conmutación de última hora comenzó en 2009, cuando la oficina del fiscal de EE.UU. en Brooklyn, en colaboración con la Administración para el Control de Drogas, hizo una redada en lo que, según los fiscales, era un alijo de una red de contrabando de marihuana dirigida por el Sr. Braun.

Cuando el Sr. Braun se enteró de la redada, alquiló un coche y condujo 25 horas seguidas desde Florida hasta una reserva india al norte del estado de Nueva York, donde, vestido de negro, fue introducido de contrabando en Canadá, según los documentos judiciales. Después huyó a Israel.

El Departamento de Justicia lo incluyó en una lista especial de Interpol que pedía a Israel que lo detuviera. En 2010, estaba de vuelta en Nueva York, el Departamento de Justicia lo había acusado y estaba entre rejas.

En los días posteriores a su detención, los fiscales pidieron a un juez federal que lo mantuviera en prisión hasta que fuera a juicio. Los fiscales dijeron que el Sr. Braun no podía ser disuadido y que era violento o estaba dispuesto a utilizar el espectro de la violencia contra quienes le debían dinero o podían volverse contra él. El Sr. Braun, según los fiscales, tenía acceso a millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no ir a la cárcel.

El juez ordenó que el Sr. Braun permaneciera detenido en espera de juicio. Tras casi un año y medio detenido, Braun aceptó declararse culpable. Como parte del acuerdo de culpabilidad, empezó a cooperar en secreto con las investigaciones del gobierno sobre otros traficantes de drogas, en particular los de mayor perfil en el extranjero, según un antiguo funcionario de las fuerzas de seguridad, que habló bajo condición de anonimato para discutir el funcionamiento interno de una investigación.

A cambio, los fiscales acordaron excarcelar al Sr. Braun, ponerlo en arresto domiciliario y retrasar su sentencia por los cargos de drogas mientras seguían nuevos casos con su ayuda. No está claro qué información proporcionó el Sr. Braun a las autoridades ni si condujo a condenas.

A menudo, un cooperador puede permanecer libre durante unos meses proporcionando a los investigadores información útil. A veces, un tribunal pospone la sentencia durante uno o dos años mientras continúa la cooperación. A lo largo del proceso, las autoridades federales deben vigilar a los cooperadores para asegurarse de que no infringen la ley.

Por razones que siguen sin explicarse, la fiscalía de Brooklyn permitió al Sr. Braun vivir con relativa libertad durante casi la década siguiente, y pudo dedicarse a una empresa repleta de dinero y amenazas: conceder préstamos a pequeñas empresas en dificultades que a menudo no tenían a quién recurrir.

Antiguos fiscales y abogados defensores dijeron que nunca habían oído hablar de un acusado al que se le permitiera retrasar la sentencia durante un periodo tan largo o que utilizara su libertad para llevar a cabo la conducta que él llevó a cabo. Un portavoz de la fiscalía federal de Brooklyn declinó hacer comentarios sobre el caso del Sr. Braun.

El negocio en el que entró el Sr. Braun se conoce con muchos nombres: el sector de los anticipos en efectivo a comerciantes, los préstamos abusivos o, en opinión de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la usura.

Las pequeñas empresas, como restaurantes y contratistas, se enfrentan desde hace tiempo a un problema: necesitan dinero en efectivo a diario para comprar ingredientes y suministros, y pagar a los empleados para poder funcionar mientras esperan los pagos de los clientes.

Los bancos no suelen concederles préstamos, sobre todo a las pequeñas empresas con un historial crediticio problemático, lo que permite a las empresas de anticipos en efectivo para comerciantes ofrecerles financiación en condiciones estrictas, a veces usurarias, que incluyen tipos de interés elevados y comisiones exorbitantes. (Técnicamente, proporcionan efectivo a cambio de un porcentaje de los ingresos futuros, un acuerdo que suele darles acceso a los libros del prestatario y, a veces, a sus cuentas bancarias).

Un examen de los registros judiciales realizado por The Times encontró que entre el momento en que la oficina del fiscal federal en Brooklyn lo dejó salir de prisión por primera vez en 2011 y el momento en que se presentó en prisión en 2020, el Sr. Braun fue acusado de amenazar violentamente a ocho personas que le debían dinero. Otro hombre acusó al Sr. Braun en una demanda de empujarlo desde la cubierta de una casa en Staten Island en 2018.

El Sr. Braun finalmente se presentó en la prisión federal de Otisville, N.Y., en 2020

Entre los amenazados se encontraba un promotor inmobiliario, que afirmó que el Sr. Braun le dijo: "Te quitaré a tus hijas", según los documentos judiciales.

Otro prestatario declaró en una declaración jurada que el Sr. Braun le dijo: "Da gracias de no estar en Nueva York, porque tu familia te encontraría flotando en el Hudson".

Durante ese tiempo, empresas vinculadas al Sr. Braun concedieron 1.900 préstamos fraudulentos e ilegales, algunos con tipos de interés superiores al 1.000%, según el fiscal general del Estado de Nueva York.

Incluso cuando el Sr. Braun empezaba a convertirse en una presencia amenazadora, la fiscalía de Brooklyn en realidad le dio más libertad. En mayo de 2017, los fiscales y los agentes de libertad condicional aprobaron que se retirara al Sr. Braun el arresto domiciliario.

Cinco meses después, el Sr. Braun amenazó al rabino de una sinagoga que le había prestado dinero, según el fiscal general de Nueva York. El Sr. Braun dijo al rabino que le golpearía y le "avergonzaría públicamente", añadiendo: "Voy a hacerte sangrar" y "te haré sufrir hasta el último céntimo".

Casi una década después de ser acusado por primera vez en el caso de las drogas, los fiscales programaron su sentencia. Entonces se presentaron cartas anónimas en las que se le acusaba de amenazas violentas ante el juez que supervisaba su caso.

A pesar de su cooperación con las investigaciones antidroga en curso, el juez lo condenó a 10 años de prisión. El Sr. Braun intentó apelar, pero semanas antes de que la pandemia golpeara a principios de 2020, se presentó en la penitenciaría federal de Otisville, Nueva York.

En prisión, los problemas legales del Sr. Braun empeoraron. En junio de 2020, el fiscal general de Nueva York y la Comisión Federal de Comercio, que en ese momento estaba dirigida por una persona designada por Trump, lo demandaron por su papel como prestamista predatorio. El fiscal general de Nueva York atribuyó el impulso de la demanda a un reportaje de Bloomberg News, que en 2018 documentó por primera vez las prácticas comerciales de Braun y reveló el año pasado que había vuelto a los préstamos abusivos.

Al mismo tiempo, un tenaz detective del Departamento de Policía de Nueva York llamado Joseph Nicolosi, que había sido asignado como investigador de la oficina del fiscal federal en Manhattan, intentaba construir un caso penal de gran alcance centrado en los prestamistas abusivos.

La investigación se enfrentaba a un gran reto. A diferencia de muchos casos de fraude financiero, en los que el gobierno se basa en documentos para probar los cargos, los fiscales federales llegaron a la conclusión de que necesitaban algo más en este caso: un traidor que delatara a los altos cargos, explicara los entresijos de los acuerdos de préstamo, dijera que sabían que lo que hacían estaba mal y sirviera de narrador en el estrado.

Encontrar a ese testigo estaba resultando difícil, pero los investigadores creían que tenían a un firme candidato entre rejas.

Así que en el otoño de 2020, el Sr. Nicolosi condujo a Otisville para reunirse con el Sr. Braun. El Sr. Nicolosi ya había tratado de convencer al Sr. Braun cuando estaba libre, pero ahora el Sr. Nicolosi - armado con una posible tarjeta para salir de la cárcel a cambio de cooperación - tenía influencia sobre él mientras estaba sentado marinándose en la miseria de la prisión federal.

En la reunión, a la que asistió el abogado del Sr. Braun, ambas partes discutieron cómo podría ser un acuerdo.

El Sr. Braun dejó claro que haría todo lo que el gobierno le pidiera -incluso llevar un micrófono para grabar las llamadas con sus antiguos socios- si el gobierno accedía a no procesarle por su papel en el negocio de los préstamos, según una persona familiarizada con el asunto.

Vínculos con los Kushner

Las negociaciones entre Braun y los fiscales se prolongaron hasta los últimos días de la presidencia de Trump. Pero lo que los fiscales no sabían era que el Sr. Braun, su familia y sus aliados estaban llevando a cabo un esfuerzo completamente diferente para ayudarlo a recuperar su libertad a través del proceso de clemencia de la Casa Blanca. Y entre los canales que estaban explotando había un vínculo con la familia Kushner.

El Sr. Braun tenía vínculos con la familia de Jared Kushner, yerno del Sr. Trump y exasesor principal de la Casa Blanca.

El Sr. Braun, descubrió el Times, estaba en la clase inaugural de la Kushner Yeshiva High School en Livingston, Nueva Jersey, que fue financiada en gran medida por la familia de Jared Kushner. El Sr. Braun se matriculó en su primera clase de primer año, junto a la hermana menor de Jared Kushner, Nicole.

En una entrevista, un comerciante de anticipos en efectivo contó cómo un primo del Sr. Braun -a quien el Sr. Braun puso a cargo de su negocio cuando fue a prisión y que asumió un papel importante en tratar de sacarlo- le había dicho a raíz de la conmutación que el padre del Sr. Braun, Jacob Braun, había buscado ayuda del padre de Jared Kushner, Charles Kushner, para conseguir sus peticiones de conmutación ante el Sr. Trump.

El primo, Isaac Wolf, habría contado que Charles Kushner y Jacob Braun se conocían desde hacía muchos años. El Sr. Wolf dio crédito a la familia Kushner por ayudar al Sr. Braun, dijo el comerciante de anticipos en efectivo, hablando bajo condición de anonimato porque no quería ser asociado públicamente con el Sr. Braun.

Los Braun también contrataron al Sr. Dershowitz, un aliado de Trump que desarrolló una relación tan fuerte con Jared Kushner que nominó al Sr. Kushner para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la paz de Oriente Medio 10 días después de que el Sr. Trump dejara el cargo.

El Sr. Dershowitz dijo que Jacob Braun lo llamaría regularmente.

"Todos los viernes a las 3 de la tarde: 'Hola, soy Jacob Braun, estoy tan molesto que mi hijo sigue en prisión, ¿qué puedes hacer? Es injusto, es un buen chico'", relató Dershowitz.

El Sr. Dershowitz dijo que tramitó tantas solicitudes de clemencia que no podía recordar lo que hizo por el Sr. Braun, con quién podría haber hablado en la Casa Blanca sobre su caso o cuánto le pagaron. Pero dijo que su participación fue mínima, tal vez sólo una llamada telefónica.

En las caóticas últimas semanas de la presidencia de Trump, el volumen de solicitudes de clemencia desbordó la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca. Las solicitudes eran atendidas por numerosos funcionarios de la Casa Blanca, y muchas llegaban a través de la oficina del Sr. Kushner.

No está claro qué tipo de diligencia debida, si la hubo, realizó la Casa Blanca sobre el Sr. Braun. El fiscal general de Nueva York y el F.T.C. habían publicado comunicados de prensa sobre sus acciones civiles contra él en junio de 2020, y las demandas que presentaron eran de dominio público. Una consulta al Departamento de Justicia podría haber revelado las conversaciones sobre el acuerdo de culpabilidad.

Jacob Braun, el padre del Sr. Braun, se puso en contacto y contrató a Alan Dershowitz, visto en una foto de 2015, el prominente abogado y aliado de Trump que fue activo en la búsqueda de clemencia para los convictos

Apenas unas horas antes de que el Sr. Trump dejara el cargo el 20 de enero de 2021, la Casa Blanca envió el comunicado de prensa, escrito por la oficina del Sr. Kushner, anunciando la conmutación del Sr. Braun, junto con resúmenes similares para los 143 convictos que recibieron indultos y conmutaciones en el lote final, según una persona familiarizada con el asunto. El Sr. Kushner pensó que era importante honrar a cada persona a la que se había concedido clemencia con un escrito personalizado, dijo la persona.

El comunicado escribió mal el nombre del Sr. Braun. Y exageró el tiempo que había servido en la cárcel.

"Tras su puesta en libertad, el Sr. Braun buscará empleo para mantener a su esposa e hijos", decía el comunicado.

Los investigadores federales de Manhattan se enteraron de la conmutación a primera hora de la mañana y llamaron inmediatamente al abogado de Braun para expresarle su furia por la forma en que el presidente había socavado la investigación de su propio departamento al eliminar toda la influencia que los fiscales tenían sobre Braun.

En las semanas siguientes, los investigadores volvieron a intentar llegar a un acuerdo de cooperación con Braun y se reunieron con él en persona. Pero Braun, que ya no necesitaba ayuda para salir de la cárcel, se echó un farol y les dijo que si creían que tenían un caso contra él, le acusaran. Desde entonces, los fiscales no han presentado cargos contra Braun ni contra nadie relacionado con él en el sector.

De vuelta al negocio

Pocos meses después de su puesta en libertad, Braun volvió a trabajar en el negocio de los anticipos en efectivo a comerciantes.

En medio de las demandas en curso contra él por los reguladores estatales y federales, se mantuvo en un papel relativamente detrás de las escenas. Aunque tomaba decisiones importantes, utilizaba una cuenta de correo electrónico que no incluía su nombre, su nombre no aparecía en los documentos comerciales y sus interacciones con los clientes eran limitadas, según documentos judiciales y un antiguo comerciante de anticipos en efectivo.

Pero, según la experiencia de al menos un prestatario que trató con él, sus prácticas comerciales no cambiaron.

El Dr. Robert Clinton es un médico de Carolina del Norte que durante la pandemia convirtió su centro de atención urgente en un centro de pruebas de Covid. Recurrió a comerciantes de anticipos en efectivo porque las compañías de seguros y el gobierno federal tardaron meses en reembolsarle.

Las empresas del Sr. Braun concertaron préstamos con el Dr. Robert Clinton y acabaron llevándole al borde de la ruina financiera.

Basándose en tácticas similares a las que se le acusó de emplear antes de ingresar en prisión, las empresas afiliadas al Sr. Braun retuvieron parte de la financiación que habían acordado proporcionar al Dr. Clinton, pero le cobraron intereses por el importe total, le impusieron fuertes comisiones sin apenas avisarle y retiraron unilateralmente dinero de las cuentas bancarias del Dr. Clinton, según los documentos judiciales.

En un momento dado, otro comerciante de anticipos en efectivo que había prestado dinero al Dr. Clinton le llamó asustado para advertirle sobre el Sr. Braun.

"Tienes que alejarte de él y pagarle, todos le tememos, siempre que Jon Braun esté involucrado podría embargar tus bienes, bloquear tus cuentas bancarias", dijo el otro comerciante de anticipos en efectivo al Dr. Clinton, según el relato de la conversación que hizo el médico.

Cuando las finanzas del Dr. Clinton se deterioraron, recibió una llamada de un hombre que decía llamarse Mike Wilson y trabajar para uno de los prestamistas afiliados a Braun. El hombre le dijo al Dr. Clinton que enviaría un jet privado a recogerle para que pudiera llevar a Nueva York relojes caros que tenía para utilizarlos como garantía por el dinero que debía, dijo el Dr. Clinton.

En un aparente desliz durante las conversaciones con el Dr. Clinton en ese momento, el hombre dijo: Llámame Jon.

El Dr. Clinton rechazó la idea y, con la ayuda de un abogado, Shane Heskin, demandó a las empresas afiliadas a Braun, diciendo que le habían desplumado por más de un millón de dólares.

La mayor parte de la demanda fue desestimada porque las leyes de usura de Carolina del Norte no protegían al Dr. Clinton. Ahora, el Dr. Clinton -que aún debe varios millones de dólares a otros comerciantes de anticipos en efectivo- dedica sus días a la telemedicina y el resto del tiempo a intentar que las compañías de seguros y el gobierno federal le devuelvan el dinero.

En un escrito presentado este verano, el fiscal general de Nueva York afirmó que el Sr. Braun, a través de sus empresas, "sigue cometiendo usura".

El Sr. Braun sigue presentándose como víctima de un sistema de justicia penal injusto.

"¿Qué tengo de malo?", dijo en la entrevista con The Times. "Nunca hice daño a nadie, nunca hice nada malo a nadie".

El Sr. Braun y sus empresas embargaron el negocio del Dr. Clinton, lo que provocó una serie de problemas financieros que, según el Dr. Clinton, le costaron 1,6 millones de dólares.