Un autobús escolar cruza EU y conecta a familias de víctimas de tiroteos masivos

Manuel y Patricia Oliver ya habían estado viajando por más de una semana cuando detuvieron su autobús escolar con una bandera estadounidense en un parque de la ciudad de Uvalde, Texas. No estaban seguros de cuántas personas los saludarían en ese día sofocante. Entonces empezaron a llegar las familias. Padres, abuelos, hermanos y otros parientes de algunas de las 22 personas asesinadas el año pasado en Robb Elementary entraron al parque, abrazando a los Oliver y abrazándose entre ellos. También lo hizo una mujer que perdió a su hija en un tiroteo en una escuela en Santa Fe, Texas, donde 10 personas murieron en 2018. Los Oliver habían atravesado medio país hasta Uvalde con su propia historia: el hijo de la pareja, Joaquín, fue una de las 17 personas asesinadas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, hace cinco años. Los Oliver llegaron a Texas un día del mes pasado para encontrar a otros que también entendieran en qué se había convertido su vida y trabajar con ellos para evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir. "Estoy buscando ayudar y también recibir ayuda", dijo Oliver. "Todos sabemos que existimos. ¿Y si empezamos a planificar juntos? ¿Qué pasa si podemos apoyarnos unos a otros? A medida que continúan los tiroteos masivos en escuelas, centros comerciales y lugares de entretenimiento en todo el país, una red cada vez mayor de familias se ha visto unida entre sí por agravios insondables. En llamadas telefónicas nocturnas y reuniones en persona, compartieron consejos y lágrimas con otros padres de tiroteos anteriores, sabiendo que nadie más podría entender lo que significa perder a un hijo de una manera tan violenta y pública.