Trump y el cambio climático: 'No creo que la ciencia sepa'

Andrew Harnik / Associated Press / El presidente Donald Trump escucha al gobernador Gavin Newsom informarle sobre los incendios que afectan a California

Sacramento— Mientras el olor de los incendios forestales de California inundaba el aire, el presidente Donald Trump ignoró hoy el consenso científico de que el cambio climático está desempeñando un papel central en el histórico infierno que consume la costa oeste del país y repitió su afirmación infundada de que en gran medida se debe a que no se barren las hojas secas de los bosques.

Los incendios amenazan con convertirse en otro frente para el intento de Trump de reelegirse, que ya enfrenta diversos obstáculos debido a la pandemia de coronavirus, el desempleo y el descontento social por las injusticias raciales. Su rival demócrata, Joe Biden, dijo hoy en su propio discurso que la destrucción y creciente cifra de fallecimientos en California, Oregon y Washington requieren un mejor liderazgo presidencial y calificó a Trump de “incendiario climático".

Trump viajó al norte de California para ser informado de la situación por el gobernador demócrata Gavin Newsom y otros funcionarios estatales y federales. En un momento dado, el secretario de la Agencia de Recursos Naturales del estado, Wade Crowfoot, exhortó al presidente a “reconocer el cambio en el clima y lo que significa para nuestros bosques".

“Si ignoramos la ciencia y cerramos los ojos y pensamos que todo se debe al manejo de la vegetación, no vamos a tener éxito juntos en proteger a los californianos", agregó Crowfoot.

Trump respondió: “Va a empezar a enfriar, ya verás".

Crowfoot respondió cortésmente que desearía que la ciencia coincidiera con el presidente. Trump contestó: “De hecho, no creo que la ciencia sepa".

Trump y Biden realizaron eventos de campaña con puntos de vista contrastantes sobre el cambio climático y el impacto que ha tenido en los incendios que están devastando la costa este.

Biden criticó a Trump, diciendo que el momento requiere “liderazgo, no buscar chivos expiatorios" y que “está claro que no estamos a salvo en el Estados Unidos de Donald Trump”.

“Esta es otra crisis, otra crisis de la que él no se hará responsable", manifestó el exvicepresidente, y señaló que, si los votantes le dan “a un negacionista del cambio climático” otros cuatro años en la Casa Blanca, “¿por qué deberíamos sorprendernos de tener más partes de Estados Unidos en llamas?”

Trump llegó al aeropuerto McClellan de Sacramento en medio de un poderoso olor a humo de los incendios que arden a unos 144 kilómetros (90 millas) de distancia.

Alegó de nuevo que los mandatarios demócratas del estado tienen la culpa de lo que ocurre porque no retiraron las hojas y los troncos secos del suelo de los bosques. Trump no ofreció evidencia para sustentar su afirmación, y los administradores forestales dicen que barrer las hojas no tiene sentido en los vastos bosques de Estados Unidos. Además, muchos de los incendios se han registrado en pastizales y chaparrales, no en bosques.