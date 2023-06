Trump y DeSantis se atacan uno al otro en su campaña

Iowa.- El expresidente Donald Trump mantuvo un constante ritmo de crítica contra su principal rival Ron DeSantis, refiriéndose de inmediato a las declaraciones del gobernador de Florida durante su recorrido de la campaña para tratar de destacar su propia fortaleza como candidato presidencial líder del Partido Republicano.

Trump, quien apareció en Iowa mientras que DeSantis hizo campaña en New Hampshire, les dijo a unos 200 miembros de un club de conservadores que se reunió en un restaurante de Des Moines que le hicieran preguntas --- una oferta que ocurre no mucho después que DeSantis fue abordado por un reportero de The Associated Press que le preguntó por qué no aceptaba preguntas de los votantes en sus eventos.

“Muchos políticos no responden preguntas, sino que pronuncian un discurso”, dijo Trump a la audiencia, muchos de los cuales usaban una cachucha que decía Hay que Hacer Estados Unidos Sea Grande Otra Vez, apoyando su movimiento político.

Trump también trató de capitalizar una declaración de DeSantis que pasaría dos términos en la Casa Blanca para echar abajo las acciones de la administración Biden --- una velada referencia a Trump, quien sólo puede estar en ese puesto un término más.

“¿Quién diablos querría esperar ocho años? dijo Trump, asegurando que podría acabar con las políticas del presidente Joe Biden en seis meses.

DeSantis, preguntó acerca del comentario del expresidente mientras salía de un evento electoral en Rochester hoy por la tarde, haciendo notar que Trump ya había tenido la oportunidad de arreglar los problemas del país en su primer término. “¿Por qué no hizo eso en sus primeros cuatro años?”, preguntó.

Sus campañas mostraron una escena anticipada de las primarias republicanas que están en marcha: Trump arremetiendo contra DeSantis y prometiendo utilizar su regreso a la Casa Blanca para deshacer rápidamente el trabajo de su sucesor, mientras que el gobernador limita sus réplicas y críticas directas, tratando de nacionalizar su agresivo estilo de gobernar.

Ambos hombres se están mostrando a sí mismos como un competidor más fuerte para las causas conservadoras y la mejor oportunidad que tiene su partido de impedir la reelección de Biden el próximo año.