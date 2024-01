Trump, un rival sui géneris para Biden

The New York Times | El extitular de la Casa Blanca se posiciona como líder de los republicanos The New York Times | El actual gobernante de EU se ve obligado a contraatacar a su rival del 2024

Washington.- Prometió derogar la Ley de Atención Médica Asequible. Exigió a los estados que desplegaran la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. Advirtió a los congresistas republicanos de que no aceptaran todavía un acuerdo perfecto sobre inmigración o que se atuvieran a las consecuencias. El expresidente Donald Trump ni siquiera ha conseguido realmente la nominación presidencial republicana, pero no pierde el tiempo instruyendo directrices como si las estuviera dictando desde el Despacho Oval, en lugar de entre comparecencia y comparecencia en un juzgado de Nueva York. Y ahora, el presidente Joe Biden se ha visto obligado a plantearse una cuestión de campaña que ningún otro presidente ha tenido que considerar jamás: ¿cómo enfrentarse a un hombre que ya ha ocupado el cargo, que nunca ha reconocido su derrota electoral y que ya está actuando como si lo ocupara de nuevo? El poder de Trump sobre su partido, la lealtad de su base y su rápido resurgimiento como probable candidato republicano le permiten enfrentarse a Biden de formas que otros candidatos no podrían. La frustración Las frustraciones del presidente se desbordaron el viernes por la noche mientras luchaba por salvar un acuerdo migratorio del colapso en el Congreso. Trump lleva semanas presionando a los legisladores para que se opongan al acuerdo y parece poco probable que los republicanos lo vayan a desafiar. En una declaración inusual de un presidente que suele mantener en privado las negociaciones más delicadas, Biden dijo el viernes que cerraría la frontera entre Estados Unidos y México en virtud de la autoridad de emergencia prevista en el acuerdo si los republicanos volvían a la mesa y lo aceptaban. “Para todos los que exigen un control fronterizo más estricto, esta es la forma de hacerlo”, dijo Biden, señalando con el dedo a los republicanos que habían exigido un cierre de la frontera a cambio de aprobar la ayuda militar a Ucrania. “Si se toman en serio la crisis fronteriza, ustedes aprueben un proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré”. Los asesores actuales y anteriores de Biden dicen que el punto muerto sobre la inmigración pone de relieve uno de los casos más agudos del presidente para la reelección. La lucha por la política fronteriza, que Trump dirige, está “mostrando al pueblo estadounidense cuáles son las prioridades de Donald Trump y de los republicanos, que no son resolver los problemas, sino ganar puntos políticos”, dijo Kate Bedingfield, exdirectora de comunicación de Biden. Cuando se le preguntó sobre lo que piensa el presidente de la amenaza que supone Trump, dijo que Biden habla de Trump en privado de forma similar a como lo hace en público: “Cree que es peligroso”. Dan Sena, un estratega demócrata, dijo que la campaña tendría que mejorar y más rápido, para contrarrestar a Trump en tiempo real, porque Trump ha perfeccionado una táctica que Biden nunca ha dominado: crear una nueva narrativa para el ciclo de noticias cuando la actual no le conviene. “Realmente tiene la capacidad de quitar el oxígeno de la habitación y enmarcar todo de la manera que él quiere”, dijo Sena, que trabajó para ayudar a los demócratas a recuperar el control de la Cámara de Representantes en 2018. “Tienen absolutamente que corregir los malentendidos”. Hay pruebas de que esto ya está ocurriendo. El viernes, cuando Trump prácticamente había aniquilado el proyecto de ley fronteriza, Biden se apresuró a responder señalando que los republicanos se estaban alejando de un proyecto de ley que permitiría el cierre de emergencia de la frontera. Pero el expresidente también busca pleitos con el actual mandatario en otros ámbitos. Otra vez la frontera El jueves, entre comparecencias en un juicio por difamación, Trump publicó en las redes sociales un llamamiento a “todos los estados dispuestos” a desplegar tropas de la Guardia Nacional en Texas “para impedir el ingreso de ilegales y expulsarlos de vuelta a través de la frontera”, exacerbando el conflicto entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobierno de Biden. La semana pasada, la Corte Suprema se puso del lado del gobierno de Biden al permitir a los funcionarios federales cortar o retirar partes de una barrera de alambre de púas a lo largo de la frontera con México que Texas había erigido para evitar que los migrantes cruzaran al estado. Abbott ha movilizado tropas armadas de la Guardia Nacional de Texas y otros estados para instalar la barrera y ordenar a los migrantes que regresen a México. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no quiso decir si Biden tomaría el control federal de la Guardia Nacional de Texas y calificó los esfuerzos de Abbott de “maniobra política”. No está claro si las respuestas del gobierno de Biden servirán de mucho para que los republicanos vuelvan a la mesa de negociaciones sobre inmigración o sobre cualquier otro tema, ahora que Trump los está intimidando. Al igual que Trump, Biden se enfrenta a índices de aprobación bajos. Está luchando contra el pesimismo sobre la economía estadounidense, pese a sus esfuerzos por mostrar un mercado laboral saludable, una inflación reducida y proyectos de infraestructura bajo su mandato. Además, una parte considerable de los jóvenes votantes demócratas desaprueba profundamente su apoyo a la campaña de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Mientras Biden siga criticando a Trump en la campaña electoral y, más sutilmente, en actos oficiales, Sena dijo que los republicanos pronto podrían verse obligados a matizar los ataques de Trump en otros ámbitos, como sus repetidos esfuerzos por recabar apoyo para derogar la Ley de Atención Médica Asequible. (Trump fracasó en esto varias veces como presidente). A estas alturas, la ley, de 14 años de antigüedad, se ha hecho popular entre los estadounidenses. Alrededor de 21,3 millones de personas se inscribieron para obtener cobertura en los mercados de la Ley de Atención Médica Asequible para 2024, un récord por tercer año consecutivo y casi el doble del número de inscripciones de 2020. “El presidente Biden sabe que tenemos la responsabilidad de trabajar con los colegas de otros partidos y gobernar teniendo en cuenta los mejores intereses de las familias”, dijo Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, “y si otros tienen una visión contraria, el pueblo estadounidense merece saberlo”. 