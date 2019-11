Trump sugiere despedir a testigos del juicio político

Washington.-Asesores del presidente Donald Trump están considerando mover a algunos testigos del juicio político que fueron prestados por otras agencias a la Casa Blanca, tales como el teniente coronel Alexander Vindman, para que regrese a su Departamento original antes de lo programado, de acuerdo a personas que han tenido conocimiento de esas conversaciones.

Mientras las audiencias públicas han mostrado los alegatos de esos funcionarios en la pantalla de la televisión, Trump está preguntando cómo fue que esos testigos como Vindman y el embajador Bill Taylor fueron a trabajar para él.

Ha sugerido nuevamente que sean despedidos, aun cuando sus asesores le han advertido que si lo hace, podría ser visto como una represalia.

El posible cambio de los funcionarios fuera de la Casa Blanca podría ser considerado como evidencia de un castigo por su testimonio.

La frustración de Trump contra sus propios funcionarios ocurre después de los ataques contra los testigos que publicó en Twitter, incluyendo durante la audiencia pública de este viernes contra la embajadora ante Ucrania Marie Yovanovitch, quien fue despedida.

Al parecer, Trump ha adoptado la estrategia de hablar mal de sus funcionarios, a pesar de que algunos aliados lo han alentado a que no lo haga.

El impulso de Trump por despedirlos no se ha materializado, aunque les ha dejado en claro que no son bienvenidos.