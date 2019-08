Trump se prepara para enfrentar a Dorian rodeado por oficiales interinos

Florida- El presidente Donald Trump pasará el fin de semana en Camp David monitoreando el Huracán Dorian en lugar de viajar a Polonia como tenía planeado, aunque lo hará sin un administrador permanente de FEMA ni un secretario confirmado de Seguridad Interna.

Trump seleccionó al ex oficial de Alabama Jeffrey Byard para que encabezara la agencia federal de emergencia a principios de este año, después que el ex jefe Brock Long fue despedido en medio de una controversia sobre el uso personal de vehículos gubernamentales y enfrentamientos con la ex secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen.

Sin embargo, tres meses después de haber iniciado la temporada de huracanes, Byard aún tiene que ser confirmado por el Senado.

En lugar de eso, Pete Gaynor ha seguido fungiendo como administrador interino de FEMA, en una administración que cada vez más está llena de funcionarios interinos.

Trump sigue lidiando con la crítica por su manejo del Huracán María, que devastó a Puerto Rico en el 2017.