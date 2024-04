¿Trump-Kennedy 2024? A Trump, al menos, le intriga la idea

Nueva York.- ¿Una fusión entre Mar-a-Lago y Camelot podrá ser irresistible para los votantes estadounidenses?

Esta es una pregunta que el ex presidente Donald J. Trump ha sopesado mientras considera posibles opciones para su compañero de fórmula, preguntándoles en repetidas ocasiones a sus asesores y colaboradores en las últimas semanas acerca de la idea de elegir a Robert F. Kennedy Jr., como su segundo a bordo, de acuerdo a dos personas que tienen conocimiento de las conversaciones.

Los cercanos a Trump no consideran a Kennedy como un verdadero contendiente para ese puesto.

Kennedy, quien es miembro de la realeza demócrata, también está compitiendo contra Trump y el presidente Biden como candidato independiente, y le comentó a The New York Times que no se entretendría uniéndose a la boleta del ex presidente.

“Me siento halagado por esa idea, pero no es el camino que yo consideraría”, dijo Kennedy en un mensaje de texto.

Por el contrario, las consultas que ha hecho Trump acerca de Kennedy sugieren que el ex presidente sigue en la etapa inicial de su proceso de selección de vicepresidente.

En las últimas semanas, Trump les ha preguntado a sus colaboradores acerca de varios posibles compañeros de fórmula y aunque nadie sabe a quién elegirá, ha dado la impresión de que aún no ha establecido su primer grupo de opciones.

La campaña de Trump inició las primeras etapas para examinar a los posibles contendientes, aunque Trump no tiene que elegir hasta la Convención Nacional Republicana que empezará el 15 de julio en Milwaukee.

Algunas personas cercanas a Trump le han sugerido que escoger a un candidato podría ayudarlo tarde que temprano con la recaudación de fondos y para hacer campaña mientras se esté defendiendo a sí mismo en las cortes contra docenas de cargos penales que enfrenta.

En el 2016, Trump anunció, justo antes del inicio de la convención para su nominación en Cleveland, que Mike Pence, que en ese tiempo era el gobernador de Indiana, podría ser su compañero de fórmula.

El interés de Trump en Kennedy se ha centrado casi exclusivamente en el potencial poder de ese apellido.

Ha recibido opiniones de los que lo rodean de que si combina dos apellidos famosos en una boleta presidencial podría dar como resultado cierta magia política.