Trump florece en el resplandor de su acusación

Washington.- Desde mucho antes de ingresar a la Casa Blanca, el expresidente Donald J. Trump ha sido el tipo de persona que cualquier publicidad es buena. De hecho, una vez les dijo a sus asesores: “No hay mala prensa a menos que seas un pedófilo”. ¿Dinero silencioso para una estrella porno? Evidentemente no es una excepción a esa regla.

Y así, aunque nadie quiere ser acusado, Trump en un sentido se encuentra exactamente donde le encanta estar: en el centro del circo, con todos los reflectores sobre él. Ha pasado los días desde que un gran jurado lo llamó un criminal potencial aprovechando el momento por todo lo que vale, saboreando la atención como nadie más en la política estadounidense moderna lo haría.

Ha enviado un correo electrónico de recaudación de fondos tras otro con el tipo de titulares que otros políticos temerían, como "ÚLTIMA HORA: EL PRESIDENTE TRUMP ACUSADO" y "DETALLES RUMORIZADOS DE MI ARRESTO" y "Sí, he sido acusado, PERO": el “pero” siendo un aún puedes darle dinero. Y cuando resultó que le dieron dinero, un total de 4 millones de dólares según el recuento de su campaña en las 24 horas posteriores a su acusación, también lo pregonó tan fuerte como pudo.

En lugar de esconderse de la indignidad de entregarse a las autoridades esta semana, Trump amablemente envió un cronograma como si fuera una gira de campaña, para que todos supieran que volaría el lunes de Florida a Nueva York y luego el martes se entregaría para las fotos policiales, toma de huellas dactilares y lectura de cargos. En caso de que eso no fuera suficiente para llamar la atención, planea volar de regreso a Florida para hacer una declaración vespertina en horario de máxima audiencia en Mar-a-Lago, rodeado de las cámaras y micrófonos que tanto codicia.

No importa que cualquier abogado defensor digno de la licenciatura en derecho preferiría que se quedara callado; nadie que conozca a Trump podría razonablemente esperar eso. Ya ha destrozado al fiscal ("psicópata degenerado") y al juez en el caso ("ME ODIA") y, en ausencia de una orden de mordaza emitida por el tribunal, seguramente seguirá haciéndolo. Sus comentarios públicos podrían usarse en última instancia en su contra en un tribunal de justicia, pero para él eso no parece una razón para permanecer en silencio.

“El truco, por supuesto, es tomar todo el aire: exigir toda la atención, todo el tiempo, convertir todo, incluida su propia acusación, en un momento oportunista”, dijo Gwenda Blair, autora de “The Trumps”, la biografía multigeneracional definitiva de la familia del expresidente. Hasta ahora, agregó, lo ha hecho “al combinar una hipérbole exagerada con una afirmación de patriotismo y fervor religioso supremos, todo un paquete de poder supremo”.

Al tratar el caso como un espectáculo, en lugar de un problema serio, puede desacreditarlo, al menos a los ojos de sus propios seguidores. En lugar de agachar la cabeza avergonzado, como lo harían muchos que enfrentan la posibilidad de ir a prisión, lo enmarca como otro drama trumpiano en una vida llena de ellos, el último suspenso de un programa de telerrealidad: ¿saldrá o lo atraparán sus enemigos?

Pero la necesidad de ser el centro de atención de la estrella obsesionada con las calificaciones invariablemente la alejará de otros temas de gran importancia. Estados Unidos está en medio de un enfrentamiento de carácter nuclear con Rusia en Ucrania y Moscú acaba de arrestar a un reportero estadounidense, provocando otra crisis de rehenes. El presidente de Taiwán está visitando Estados Unidos en un momento de gran tensión con Pekín. Y apenas el pasado viernes, el máximo general de Estados Unidos advirtió sobre la creciente convergencia de un eje hostil chino-ruso-iraní.