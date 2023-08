Trump, el republicano favorito pese a graves acusaciones

Ciudad de México.- La lista de procesos criminales y civiles en su contra crece y crece, se convirtió en el Primer ex Presidente de Estados Unidos en enfrentar cargos federales, fue acusado por un gran jurado de haber agredido sexualmente a una mujer, y perdió su reelección en 2020. Aún así, Donald Trump se mantiene como el candidato fuerte del Partido Republicano en la carrera por la Casa Blanca.

"Donald Trump es el candidato republicano a la Presidencia hasta que ya no lo sea". Así define la situación Daniel Birdsong, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Dayton.

Apenas esta semana, el ex Mandatario acumuló la tercera causa criminal en su contra, esta vez por sus esfuerzos para revertir el resultado electoral de 2020 cuando perdió la Presidencia ante el demócrata Joe Biden.

Tras una amplia investigación del Departamento de Justicia, el Fiscal Especial Jack Smith lo acusó de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de votos electorales, y señaló que sus mentiras sobre que la elección le fue robada alentaron el histórico asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que puso en riesgo la vida de representantes y senadores.

Sin embargo, ni esta inculpación ni las otras dos dictadas en su contra este año una relacionada con el pago de dinero a una ex actriz porno para comprar su silencio y otra por el mal manejo de documentos clasificados parecen afectarle.

Trump se mantiene como el candidato a vencer en las primarias republicanas de 2024 y en la presidencial de noviembre de ese mismo año. Según la encuesta publicada esta semana por The New York Times y Siena College, el republicano y el Presidente Biden están empatados.

A decir de Debbie Walsh, directora del Center for American Women and Politics (CAWP), el republicano tiene una base de seguidores leal a la que no le importa las acusaciones en su contra.

"A ellos no les importa, no creo que les importe, sólo creo que lo hace más un mártir, más un luchador. Él es 'tan duro' que defiende lo que cree, y todos están juntos", explica en entrevista.

De acuerdo con la encuesta de The New York Times y Siena College, casi 75 por ciento de los electores que se identifican como republicanos aún cree que Trump no cometió ningún delito federal grave. El sondeo se realizó antes de la tercera acusación criminal en su contra, pero después de que el mismo ex Presidente anunciara que sería acusado.

"Tiene una base leal (de electores) extraordinaria, y no pienso que sea suficiente para ser elegido en noviembre (de 2024), pero particularmente en las primarias, posiblemente si sólo se enfrentara a uno o dos rivales podría ser un problema, pero con muchos otros candidatos postulados, destaca el hecho de que él puede mantener esa base casi frente a cualquier cosa", opina Walsh.

"Todos nos reímos cuando él dijo: 'Podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida, y aún me seguirían'. Podría tener razón".

Crisis en el partido

Doce republicanos compiten por la candidatura del partido a la Casa Blanca. Trump encabeza la intención de voto con 54 por ciento, mientras su más cercano contendiente, el Gobernador de Florida, Ron De Santis, tiene apenas 17 por ciento, según la encuesta del Times/Siena.

El magnate se postula por tercera vez, tras un triunfo en 2016, una derrota en 2020, y un mal desempeño de los candidatos que respaldó en las elecciones de medio término de 2022, en las cuales el Partido Republicano, si bien ganó la Cámara de Representantes, tuvo un resultado menor al esperado y no logró arrebatar el Senado.

"Es algo sin precedentes", señala Birdsong, de la Universidad de Dayton, "que alguien que compitió y gano, luego compitió y perdió, quiera competir otra vez. Y ahorita las encuestas muestran que el escenario es muy favorable hacia Trump".

"En parte es realmente un poco salvaje, porque en el pasado, por lo general, si alguien perdía la Presidencia, realmente no se les veía postularse de nuevo. Al Gore (demócrata) perdió en el 2000, y se habló de que podría postularse en el 2004, pero no lo hizo, tomó la decisión de no postularse nuevamente, generalmente porque la gente está buscando algo nuevo".

Eso, dice el académico, es lo que resulta interesante con la candidatura de Trump.

En esta etapa de la contienda -una muy temprana-, generalmente los electores reciben un menú variado de caras y nuevas oportunidades de liderazgo, explica Birdsong, pero el Partido Republicano parece estar atorado en el 2017.

"Trump sigue siendo poderoso dentro del partido", subraya.

"El Partido Republicano parece estar atascado, y parecen pensar que él es la persona correcta para enviar el mensaje. Incluso he visto datos que muestran que tras las acusaciones federales, algunos republicanos no cambiaron negativamente, sino que cambiaron más positivamente hacia Trump".

Sin una alternativa clara

Debbie Walsh, del CAWP, coincide en que la gran cantidad de aspirantes es lo que divide al partido y fortalece al "gigante Trump".

Ron DeSantis, dice, quien fue visto como el mayor retador, está fallando un poco en este momento.

Fue en las elecciones de noviembre de 2022 que DeSantis emergió como la gran figura republicana para el sector más a la derecha del partido, luego de ganar su reelección en Florida con casi 20 puntos de ventaja sobre su rival demócrata, y conseguir casi la mayoría del voto en el condado de Miami-Dade, generalmente más inclinado hacia los demócratas.

El tabloide conservador The New York Post, propiedad de la familia Murdoch, le otorgó incluso su primera plana, con la leyenda "DeFuture", y criticó fuertemente a Trump por el mal desempeño de sus candidatos.

DeSantis se ha presentado ante los electores con una agenda ultraconservadora, antiwoke, e incluso lidera una batalla contra Disney, a la que acusa de ser dañina para los menores por contenido y valores que, dice, son inapropiados. Ha promulgado duras leyes contra los migrantes, contra el aborto y la comunidad LGBTQ.

"Lo que intentan decir de él, es que te va a dar todo lo que te va a dar Donald Trump, pero sin las polémicas, sin acusaciones, sin negaciones electorales", dice Walsh.

Sin embargo, el Gobernador no ha logrado despegar. Tuvo un fallido arranque de campaña a través de una transmisión directa con Elon Musk en su plataforma X, antes Twitter; se ha excedido en el gasto de campaña y ha tenido que despedir a una tercera parte de su equipo, y simplemente no logra conectar con el electorado.

"Creo que, como candidato, es difícil de gustar, a diferencia de alguien como (el Senador) Tim Scott, que puede atraer a esos votantes evangélicos. Él es muy simpático, a la gente le gusta, a los demócratas en el Senado les gusta, por lo que es un estilo diferente", agrega la directora del CAWP.

Una cerrada elección

La encuesta del Times/Siena, que da a Trump y Biden 43 por ciento de intención de voto, sugiere una contienda mucho más reñida que la de 2020, en la que el demócrata obtuvo 306 votos electorales, y Trump 232.

El Times señala que el ex Mandatario ha logrado modestos avances entre los electores negros, hispanos, hombres y de bajos ingresos.

A decir de Daniel Birdsong, de la Universidad de Dayton, en este momento de la contienda, Trump es el candidato del Partido Republicano.

"Él es muy bueno haciendo campaña, si un republicano realmente quiere ganar la nominación, tiene que ir detrás de él de una manera sustantiva para decir que prometió esto y no lo cumplió", señala.

"Si realmente quieren ganar la nominación tienen que intentar algo, porque lo que han estado haciendo no ha funcionado".

Para Debbie Walsh, del CAWP, Trump, sin embargo, no tiene ganada la Casa Blanca en 2024.

Si bien, dice, tiene una base leal entre los votantes republicanos, "hay suficientes electores de ese partido que no pueden, o no quieren ir hacia allá, y votantes independientes que no van a ir, y luego votantes demócratas que estarán más motivados, porque el miedo a Donald Trump en este momento es muy claro".

Así van las recaudaciones

El ex Presidente Donald Trump y el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, lideran la recaudación de fondos, lo que refleja sus posiciones electorales hasta el momento. La cantidad de dinero que un candidato tiene puede determinar la longevidad de su campaña. Además, el partido requiere que los candidatos cuenten con 40 mil donantes individuales y 200 por estado en al menos 20 entidades para participar en el primer debate del 23 de agosto.

(Millones de dólares)

Ron DeSantis - 20.1

Donald Trump - 17.7

Tim Scott - 5.9

Nikki Haley - 5.3

Chris Christie - 1.7

Mike Pence - 1.2

Fuente: CNN

Y en las encuestas

El ex Presidente se mantiene, por mucho, como el favorito en la contienda republicana. No obstante, en un escenario en el que nuevamente se enfrentaría al demócrata Joe Biden el panorama es más complicado.

(Porcentaje de intención de voto)

Republicanos

Donald Trump 53.9

Ron DeSantis 18.1

Mike Pence 4.4

Demócratas

Joe Biden 63.3

Robert F. Kennedy Jr 13.6

Marianne Williamson 6.0

Elección general

Biden 44.9

Trump 44.0

Biden 44.7

DeSantis 42.7

FUENTE: Promedio de encuestas de RealClear Politics con fecha del 2 de agosto