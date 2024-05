Trump dice que Haley no será su compañera de fórmula

El ex Presidente estadounidense Donald Trump, nuevamente candidato a la Casa Blanca, aseguró este sábado que su ex rival republicana Nikki Haley no es una de las personas que está considerando para el puesto de Vicepresidente.

Abundan las predicciones sobre a quién nominará el candidato septuagenario como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre contra el demócrata Joe Biden.

Entre los nombres que más circulan se encuentran los senadores Tim Scott y J.D Vance y la legisladora de Nueva York Elise Stefanik. Pero algunos rumores también mencionaban a Haley, su última rival en las primarias republicanas.

"Nikki Haley no está bajo consideración para el puesto de Vicepresidenta", dijo el candidato republicano en su red social, truncando las especulaciones. "¡Pero le deseo lo mejor!".

La elección de Haley, ex Embajadora estadounidense ante la ONU, a quien Trump ha apodado durante mucho tiempo "birdbrain", un insulto que literalmente se traduce como "cerebro de pájaro", habría sido sorprendente.

Pero la ex Gobernadora de Carolina del Sur es popular entre los votantes republicanos moderados e independientes, votos que Biden podría sacarle a Trump.

Preguntado por la AFP, el entorno de Trump se negó a dar detalles sobre el perfil preferido por el candidato.

"Cualquiera que afirme saber quién o cuándo el Presidente Trump elegirá a su Vicepresidente miente", afirmó uno de sus asesores. "A menos que el nombre de esa persona sea Donald Trump".