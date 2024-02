Trump devora por completo al establishment republicano

The New York Times | El expresidente Donald J. Trump ha ampliado aún más su poder sobre lo que antes se consideraba el establishment republicano. Crédito...Doug Mills/The New York Times

Donald J. Trump está acabando con los últimos destellos de independencia dentro de las instituciones republicanas a una velocidad asombrosa, demostrando que su poder sigue expandiéndose sobre el nuevo establishment del partido que ha creado. En el Comité Nacional Republicano, está sustituyendo a partidarios de toda la vida por aliados aún más estrechamente vinculados a él, incluida su nuera, Lara Trump. En la Cámara de Representantes, los republicanos son más obedientes que nunca. Más vívidamente, el presidente de la Cámara Mike Johnson - ostensiblemente el funcionario de mayor rango del partido - se echó atrás en un apoyo en una carrera crucial del Senado porque el Sr. Trump no estaba de acuerdo. El jueves, el candidato del Sr. Johnson puso fin a su campaña menos de una semana después de abrirla. En el Senado, que ha estado menos en deuda con el Sr. Trump, su influencia sobre un proyecto de ley fronteriza fallido hizo que uno de los legisladores más eficaces del partido, Mitch McConnell, pareciera débil. Las muestras de obediencia que están surgiendo en las últimas semanas eliminan cualquier duda persistente de que el Partido Republicano está alineado para promover los intereses de un solo hombre, lo que indica que una barrida de victorias del Sr. Trump y sus aliados en noviembre también podría significar la sustitución de los controles y equilibrios en Washington por sus deseos y caprichos. Para muchos republicanos, esos no son riesgos, sino las recompensas de una segunda administración Trump. Solo una minoría que disminuye rápidamente dentro del partido sigue preocupada por las intenciones del Sr. Trump. "Este es un momento decisivo para nuestro partido y nuestro país", dijo el ex gobernador Asa Hutchinson de Arkansas, quien presentó un desafío a Trump en las primarias republicanas con la promesa de restaurar el partido a sus principios tradicionales. "Mientras los líderes continúen marchitándose bajo la presión de Trump, nos estaremos moviendo en la dirección de un partido Trump y no del Partido Republicano". El Sr. Trump está consolidando el control incluso mientras se enfrenta a 91 cargos por delitos graves, con un juez de Nueva York el jueves fijando la fecha del juicio para el 25 de marzo en el caso relacionado con los pagos de dinero por silencio a una estrella porno. El viernes, se espera una sentencia definitiva en un caso separado de fraude civil de Nueva York, donde el fiscal general del estado está tratando de penalizar al Sr. Trump casi 370 millones de dólares y efectivamente cortarlo de su negocio familiar. Trump compareció ante el tribunal de Manhattan el jueves en su caso penal federal relativo a los pagos de dinero por silencio a una estrella del porno. El juicio está previsto para el 25 de marzo. Crédito...Jefferson Siegel para The New York Times Al mismo tiempo, Trump, que durante mucho tiempo acusó a los líderes republicanos de amañar el sistema para su propio beneficio, ha llegado a imitar sus métodos. El pantano que una vez declaró que había que drenar, ahora lo ve como humedales que hay que proteger. El equipo de Trump argumenta que está dando voz a opiniones populares que no tenían defensor en el partido, y que los cambios en el Comité Nacional Republicano están pensados con un único objetivo en mente: elegirle para un segundo mandato en la Casa Blanca. "Nuestra misión es directa: maximizar los recursos del Partido Republicano para conseguir la elección del presidente Trump", dijo Chris LaCivita, uno de los principales asesores de la campaña de Trump que asumirá el cargo de director de operaciones del CNR. Los presidentes tienden a convertirse en el establishment político, y a menudo instalan a lugartenientes de confianza en puestos clave del aparato de su partido. Pero el Sr. Trump ha ido más allá de las normas tradicionales tanto en el grado de lealtad que exige como en la totalidad de su proyecto de rehacer el movimiento conservador a su propia imagen. Cuando el Sr. Trump llegó a Washington, la bienvenida fue tan hostil como la toma de poder que lideró, presionando para que se produjeran fuertes retrocesos en los principios republicanos de larga data. Elogió a hombres fuertes como Vladimir V. Putin y socavó públicamente a sus aliados extranjeros. Puso en duda la celebración de elecciones justas y libres. Adoptó medidas de inmigración de línea dura, hizo caso omiso de las preocupaciones sobre la deuda nacional y respaldó políticas comerciales proteccionistas. Ocho años después, la única pregunta es si el poder de Trump puede estrecharse aún más. En la campaña electoral, se ha burlado de los poderes conservadores tradicionales, como la maquinaria política de los Koch y el Club para el Crecimiento, aplastando sus intentos de oponerse a él. El Club para el Crecimiento, un grupo anti-impuestos bien financiado, efectivamente plegó su tienda después de que un grupo aliado gastó millones contra el Sr. Trump sólo para concluir que nada funcionó. El sábado, el presidente del grupo, David McIntosh, se sentó en la primera fila de un mitin de Trump en Conway, Carolina del Sur, un detalle en el que el ex presidente insistió repetidamente ante su audiencia. "David, levántate, por favor", dijo el señor Trump mientras el señor McIntosh se ponía rápidamente en pie. "Ahora está con nosotros al 100 por ciento - está con nosotros al 100 por ciento. Gracias. Gracias. Me alegro de tenerte". La red política de Koch, Americans for Prosperity Action - durante mucho tiempo entre los grupos conservadores más influyentes de la nación - ha invertido millones en ayudar a la última rival de Trump en las primarias, Nikki Haley. Sin embargo, las encuestas muestran que corre el riesgo de ser derrotada en las elecciones primarias de la próxima semana en Carolina del Sur, su estado natal. En el mismo mitin en Carolina del Sur, el Sr. Trump se burló de la Sra. Haley insinuando que su marido se había ido a un despliegue con la Guardia Nacional para escapar de ella - un insulto dirigido a una familia militar que encontró pocas críticas dentro de su partido. "¿Por qué hay silencio por parte del Partido Republicano?". preguntó Haley el lunes en una entrevista con Politico. "¿Dónde están los republicanos en defensa de nuestros hombres y mujeres de uniforme que se sacrifican por nosotros y protegen nuestro país?". La candidatura de la Sra. Haley se vio socavada años antes de que anunciara una campaña presidencial, cuando el equipo de Trump comenzó a trabajar para reescribir las reglas en los partidos estatales republicanos para favorecer a los favoritos como él. El concurso de nominación de Nevada de este mes estaba tan inclinado hacia el Sr. Trump que los opositores argumentaron que había sido manipulado. Pero Trump parecía querer ir aún más lejos. En múltiples momentos durante los últimos dos años, el ex presidente planteó la posibilidad de cancelar el proceso de primarias durante las conversaciones con Ronna McDaniel, la presidenta del Comité Nacional Republicano, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La Sra. McDaniel no consideró la sugerencia del Sr. Trump como una petición seria, incluso cuando el ex presidente se quejó de que estaba siendo tratado injustamente, dijeron las personas. La Sra. McDaniel no devolvió una llamada en busca de comentarios. En una ocasión, el Sr. Trump fumaba que el partido habría cancelado las primarias para George W. Bush si hubiera sido el 43 º presidente de la nación que había perdido la reelección y trató de postularse de nuevo, una de las personas informadas sobre las conversaciones, dijo. La campaña de Trump negó que el ex presidente hubiera hecho tales comentarios. El Sr. LaCivita, asesor principal del ex presidente, dijo que las conversaciones fueron completamente fabricadas y utilizó un improperio para describir los intercambios en disputa. Sin embargo, McDaniel no era una Never Trumper. Debía su puesto político y su posterior reelección a los apoyos de Trump, y firmó un plan para que el partido le ayudara a pagar sus facturas legales. Rápidamente se convirtió en una consejera política cercana, aunque en ocasiones se mostró dispuesta a discrepar con él. McDaniel instó en privado a Trump a abandonar su oposición a las mascarillas durante la pandemia y advirtió de que sus intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 en Michigan, su estado natal, se basaban en mentiras. Ella advirtió que una tercera campaña presidencial haría imposible que el partido continuara pagando sus facturas legales - y lo cortó después de que declaró su candidatura de todos modos. Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, se convirtió en una estrecha asesora política de Trump, pero en ocasiones discrepó con él. Crédito...Philip Cheung para The New York Times Más recientemente, McDaniel se negó a cancelar todos los debates presidenciales republicanos, a pesar de la insistencia de Trump, que se negó a participar. Es probable que el próximo presidente de Trump en el CNR sea Michael Whatley, partidario de las falsas afirmaciones electorales del ex presidente. El Sr. Trump también respaldó como copresidenta del partido a su nuera, Lara Trump, que ha desempeñado diversas funciones en su operación política. Trump no es el primer presidente que busca un lugarteniente dentro de la familia: Ronald Reagan tuvo a su hija, Maureen, instalada en el mismo puesto número 2 del partido. Pero los esfuerzos anteriores para revisar los partidos estaban dirigidos a ganar elecciones en toda la boleta electoral, no sólo la presidencia, dijo Michael Steele, un conservador anti-Trump que se desempeñó como presidente del Comité Nacional Republicano durante el auge del movimiento Tea Party. "Muchos de nosotros hemos argumentado que el Partido Republicano se ha vuelto viejo y rancio y deshilachado en los bordes", dijo Steele. 