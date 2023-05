Trump abusó sexualmente de escritora, dice jurado

Nueva York.- Un jurado encontró este martes al ex Presidente Donald Trump responsable de abuso sexual de la escritora E. Jean Carroll.

El jurado federal, de seis hombres y tres mujeres, también responsabilizó a Trump, de 76 años, por difamar a la mujer cuando publicó una declaración en su sitio web Truth Social en octubre, calificando su caso como "una completa estafa" y "un engaño y una mentira".

El jurado rechazó las afirmaciones de Carroll de que fue violada, pero encontraron a Trump responsable de agredirla sexualmente.

El abuso sexual se define en Nueva York como someter a alguien a contacto sexual sin su consentimiento. El jurado otorgó a Carroll, de 79 años, un total de 5 millones en daños.

Los veredictos unánimes del jurado se produjeron después de tres horas de deliberación en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan. Sus hallazgos son civiles, no penales, lo que significa que Trump no ha sido condenado por ningún delito y no enfrenta prisión.

Por su parte, el ex Presidente calificó el veredicto del jurado como "una continuación de la cazería de brujas".

"NO TENGO ABSOLUTAMENTE IDEA DE QUIÉN ES ESTA MUJER. ESTE VEREDICTO ES UNA DESGRACIA (Sic)", señaló desde su red social, Truth Social.

¡(Es) UNA CONTINUACIÓN DE LA CACERÍA DE BRUJAS MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS".