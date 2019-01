Travesía para cruzar la frontera pasa por terrenos cada vez más remotos

Antelope Wells, Nuevo México.- Su remota ubicación en el extremo surponiente de Nuevo México no ha impedido a miles de centroamericanos hacer la travesía hasta la diminuta base de la Patrulla Fronteriza localizada en este lugar y otros aislados puntos situados en la frontera surponiente, intentando en forma cada vez más desesperada pedir asilo en Estados Unidos, publicó The New York Times.

En un lapso de dos días de enero, 362 migrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza en Antelope Wells, saturando la capacidad del pequeño recinto para dar trámite a las solicitudes de asilo. La semana pasada, un nuevo grupo de 306 migrantes llegó al mismo lugar, incluyendo menores que necesitaban atención médica inmediata —situación que funcionarios de Nuevo México señalan no tiene precedentes.

Estos viajes a ubicaciones fronterizas cada vez más remotas no sólo fueron motivados por los casi mil 120 kilómetros (700 millas) de valla fronteriza construida desde el 2006, sino por las políticas inmigratorias cada vez más rígidas de la administración Trump dirigidas a inhibir el flujo de familias migrantes, sobre todo originarias de América Central, que desde el 2014 han estado llegando procedentes de México.

Dichas medidas han forzado a algunos migrantes centroamericanos a esperar durante meses para solicitar asilo, en ocasiones durmiendo en la calle o en hacinados albergues de las ciudades fronterizas mexicanas.

Últimamente, miles de familias frustradas y cada vez más desesperadas han estado optando por pagar polleros que las lleven a estaciones fronterizas remotas en las cuales pronto pueden entregarse a agentes estadounidenses, con la esperanza de que se les permita permanecer en Estados Unidos mientras sigue en curso su petición de asilo.

En diciembre, cuando a la frontera llegó una cifra récord de familias, 27 mil 518 migrantes que viajaban en familia fueron aprehendidos en regiones situadas fuera de las estaciones fronterizas normales. En el sector El Paso, el cual incluye la zona rural de Nuevo México súbitamente muy transitada, en octubre y noviembre del 2018 se registró un aumento del mil 866 por ciento de aprehensiones familiares respecto al mismo periodo del año anterior.

Empujar a los migrantes hacia remotas ubicaciones desérticas los pone en un mayor riesgo de deshidratación, golpe de calor e hipotermia. La mayoría elige cruzar por las rutas más peligrosas debido a que se les ha impedido pedir asilo en los cruces fronterizos de mayor tránsito, dijo Fernando García, director en El Paso de la Red Fronteriza a favor de los Derechos Humanos. “¿De qué otra manera se puede explicar la desesperación de miles de personas que van a un lugar en medio de la nada para poder entregarse a la Patrulla Fronteriza?

Funcionarios de la administración Trump han argumentado que las nuevas políticas constituyen un intento por desalentar a los migrantes de tratar siquiera de hacer los peligrosos viajes a través de México, donde son particularmente vulnerables a extorsiones y el tráfico de personas. Los funcionarios sostienen que las leyes actuales animan a los padres de familia de traer con ellos a niños.

Pero los números han seguido creciendo.