Trató Trump de persuadir a miembros del Congreso de rechazar votos electorales

Washington.— Como parte de un frenético intento por mantenerse en el poder, el presidente Donald J. Trump contactó en repetidas ocasiones a miembros del Congreso el 6 de enero, tanto antes como durante el ataque al Capitolio, de acuerdo con un registro de llamadas de la Casa Blanca y evidencias recopiladas por el comité de la Cámara que investiga el motín.

Los registros, que fueron reportados anteriormente por The Washington Post y CBS y autentificados por The New York Times, indican que Trump llamó a miembros republicanos del Congreso, incluyendo al senador Mitch McConnell de Kentucky, al senador Josh Hawley de Missouri y al representante Jim Jordan de Ohio, ya que trataba de presionar al vicepresidente Mike Pence para que rechazara los votos electorales de varios estados.

Sin embargo, los registros también tienen un importante lapso en donde no hubo registro de las llamadas de Trump de las horas cruciales en las que los investigadores saben que las estaba haciendo.

El registro de las llamadas fue entregado junto con otros documentos por los Archivos Nacionales al Comité de la Cámara que examina el ataque del 6 de enero del año pasado contra el Capitolio.

The New York Times reportó el mes pasado que el Comité había descubierto algunos lapos en los registros telefónicos oficiales de la Casa Blanca desde el día el motín.

The Washington Post y CBS reportaron este martes que el lapso de los registros de llamadas representan siete horas y 37 minutos, incluyendo un período en el que el edificio estaba siendo atacado.

Los investigadores no han dado a conocer evidencia de que alguno de los registros haya sido alterado o borrado. Es bien sabido que Trump habitualmente utilizaba su teléfono celular personal o el de sus asesores para hablar con otros asesores, aliados congresistas y confidentes externos, eludiendo los canales de comunicación presidencial, eso explica por qué no fueron registradas esas llamadas.