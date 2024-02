Tratan republicanos de aprobar ley de protección a la fertilización in vitro

The New York Times | Los partidarios de "Fight for Alabama Families" (Lucha por las familias de Alabama) se reunieron el miércoles en la State House de Montgomery para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo de Alabama que establece que los embriones deben considerarse niños

Nueva York.- Los legisladores de Alabama trataron de proteger este miércoles una práctica rutinaria acerca de la fertilización in vitro, tratando de tranquilizar a las familias y clínicas de fertilidad que están alarmadas por un fallo reciente de la Suprema Corte que dice que los embriones congelados deben ser considerados como niños. La urgencia de los legisladores deja de manifiesto el problema en que se encuentran los republicanos, que desde hace tiempo han mantenido que la vida empieza con la concepción --- un dogma de su oposición al aborto --- pero ahora deben reconciliar su postura con la realidad sobre cómo es practicada la fertilización in vitro y el amplio apoyo del público que tiene la misma. Líderes republicanos de todo el país expresaron rápidamente su apoyo a ese proceso de fertilización, ya que el partido está ansioso por contrarrestar la crítica sobre las estrictas leyes del aborto que ha apoyado en un año de elección crucial. El ex presidente Donald J. Trump, candidato favorito para la nominación republicana para presidente, le hizo un llamado a la Legislatura de Alabama para que protejan ese proceso de fertilización, mientras que en Florida, los legisladores apoyaron en esta semana la propuesta para permitir demandas civiles sobre una muerte del feto por una equivocación. En Alabama, republicanos de alto rango están cerrando filas alrededor de la propuesta que proporcionaría inmunidad a las clínicas de fertilización in vitro, prohibiendo la destrucción intencional de embriones fuera del proceso médico habitual. Al enfrentar el enojo de las familias que pretenden utilizar el proceso in vitro, los legisladores han establecido rápidamente una fecha, tanto en el Senado como en la Cámara para avanzar las propuestas este miércoles, con el fin de que la ley sea promulgada en días. Las medidas parecen diseñadas para responder a una inquietud generalizada sobre proteger el acceso a la medicina reproductiva, reconociendo que la destrucción accidental de embriones que han dado lugar al fallo a principios de este mes.