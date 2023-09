Traslada EU frontera al sur para mantener migrantes alejados

The New York Times The New York Times

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Mientras la administración Biden lucha por abordar una crisis humanitaria y política a las puertas de Estados Unidos, se centra cada vez más en mantener a los migrantes lejos de la frontera entre Estados Unidos y México mediante el establecimiento de centros de procesamiento migratorio en América Central y del Sur. Pero el programa ha tenido un comienzo difícil, con una demanda de citas que supera con creces la oferta, lo que ha llevado a cierres periódicos del portal en línea y a que algunos países limiten los solicitantes por temor a que los centros hagan que los inmigrantes invadan sus propias fronteras. Los centros, en Colombia, Costa Rica y otros planeados en Guatemala, se han convertido en un foco principal de la estrategia migratoria del presidente, dijeron funcionarios estadounidenses, y la administración ya está explorando expandir el programa a otras naciones de la región, incluida la apertura de una oficina similar en México. El programa, conocido como iniciativa de movilidad segura, es "el plan más ambicioso que he visto", dijo Sean García, coordinador adjunto de refugiados de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quien ha trabajado en migración durante más de una década. Pero incluso algunos funcionarios involucrados en la iniciativa reconocen que es una respuesta modesta a un desafío enorme. Más personas (360 mil hasta principios de mes) ya han cruzado el Tapón del Darién este año que en todo el año pasado. Y en agosto, aproximadamente 91.000 familias en la frontera sur de Estados Unidos fueron arrestadas después de cruzar ilegalmente, un récord mensual. “El efecto sobre la migración a través del Darién será mínimo o nulo”, dijo Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, sobre el programa estadounidense. “Seamos francos”. Desde que se puso en marcha en junio, el programa ha puesto a unos 3.600 inmigrantes de aproximadamente 40 mil solicitantes en el camino para que se les permita ingresar a Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo que "llevaría tiempo desarrollar el programa a la escala que queremos". “Estamos asegurando que los servicios se brinden de manera ordenada y eficiente, al mismo tiempo que podemos mejorar los procesos”, agregó. Alex Díaz, su esposa y su hijo de 4 años estaban a punto de abordar un barco en mayo para llegar al Tapón del Darién, una brutal extensión de selva que conecta América del Norte y del Sur. Habían gastado unos 80 dólares en billetes, pero rápidamente abortaron sus planes cuando se enteraron de una opción mucho más segura para intentar llegar a Estados Unidos: el nuevo plan de la administración Biden de abrir oficinas en varios países, incluido Colombia, donde migrantes, como el Familia Díaz, podría solicitar ingreso. Una vez que se abrieron las solicitudes en línea en junio, Díaz, que es venezolano, se registró rápidamente para una cita de entrevista. No ha vuelto a saber nada desde entonces. El programa está destinado a proporcionar entrada legal a los Estados Unidos para personas calificadas que buscan estatus de refugiado, reunificación familiar u otro estatus temporal conocido como libertad condicional. No proporciona asilo, que normalmente debe solicitarse una vez dentro de la frontera estadounidense o en un puerto de entrada. Dado que la migración es uno de los desafíos más desconcertantes del presidente Joe Biden y que emerge como un tema importante en las elecciones del próximo año, la administración está esencialmente deslocalizando el problema al depender de los países de América Central y del Sur para evitar que los migrantes viajen hacia el norte. Las autoridades mexicanas habían estado interceptando a migrantes que cruzaban a México desde el sur e impidiendo que muchos viajaran a la frontera con Estados Unidos, aunque en las últimas semanas el flujo de migrantes que se dirigen al norte parece estar creciendo. Colombia ha aceptado a 2.5 millones de inmigrantes venezolanos en los últimos años y, con la ayuda de Estados Unidos, ha proporcionado permisos de residencia, aunque muchos inmigrantes han abandonado el país por falta de oportunidades económicas. Tras la expiración en la primavera de una orden de salud pública de la era de la pandemia que permitía la rápida deportación de la mayoría de los migrantes, la administración Biden introdujo reglas diseñadas para restringir el asilo en la frontera, al tiempo que amplió las vías legales de entrada a Estados Unidos. Después de una caída notable en los encuentros fronterizos, las cifras han comenzado a aumentar. Los cruces fronterizos ilegales han aumentado a niveles récord durante el mandato de Biden, como parte de un inmenso movimiento global de personas impulsado por la pobreza, la violencia y la inestabilidad política. El portal en línea para agendar citas en Colombia, inaugurado el 28 de junio, cerró después de solo un día. Se suponía que el portal cerraría después de recibir 3 mil solicitudes, dijo un funcionario del Departamento de Estado, pero se vio inundado con más de 5 mil solicitudes en las primeras 12 horas. Volvió a abrir brevemente en agosto y recibió otras 5.000 solicitudes. El mes pasado se abrieron dos oficinas en Medellín y Cali, la segunda y tercera ciudades más grandes del país. Próximamente se abrirá un tercero cerca de Bogotá. Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y otros países durante las negociaciones sobre el programa fue que las nuevas oficinas atraerían oleadas de inmigrantes, según funcionarios colombianos y estadounidenses. Para disuadir los movimientos masivos, los funcionarios establecieron reglas estrictas. Las oficinas no aceptan visitas sin cita previa y están limitadas a determinadas nacionalidades. El programa en Costa Rica está abierto a venezolanos y nicaragüenses que estuvieron en el país antes del 12 de junio, mientras que en Colombia está reservado para venezolanos, haitianos y cubanos que estuvieron en el país antes del 11 de junio. El gobierno guatemalteco inicialmente dijo que aceptaría solicitantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero desde entonces lo ha restringido sólo a guatemaltecos. “No permitiremos ningún tipo de flujos o caravanas masivas o irregulares”, dijo Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en una entrevista en video distribuida a periodistas en junio. “Siempre los mueven grupos criminales que intentan desestabilizar la soberanía de los países”. Algunos solicitantes, además de quejarse de que no recibieron seguimiento cuando se inscribieron en el programa, dijeron que los requisitos no estaban claros y que los solicitantes en las tres ciudades principales donde se abrieron o se abrirán oficinas fueron contactados antes que las personas que habían presentado solicitudes más temprano. Los funcionarios estadounidenses dijeron que estaban tratando de reducir el número de casos en las grandes ciudades mientras averiguaban cómo llegar a los solicitantes fuera de ellas. "Estamos comprometidos a asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de lograr esto", dijo García. Si bien los nuevos programas que involucran a múltiples gobiernos seguramente experimentarán contratiempos, la iniciativa de movilidad segura debe gestionarse mejor y ser mucho más grande para ser efectiva, dijeron expertos en migración. "No están proporcionando lo que podría llamarse una vía alternativa; están proporcionando un goteo alternativo, tal vez", dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina. Los inmigrantes "van a decirle a todos los que conocen que esto fue una total pérdida de tiempo" si no reciben respuestas más rápidas de los administradores del programa, dijo.