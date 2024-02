Tras ganar Carolina del Sur, acelera Trump nominación

Chaleston, Carolina del Sur.- La realidad ha sido clara durante semanas, desde que el expresidente Donald Trump derrotó a sus oponentes en los campos y carreteras heladas de Iowa. Pero su abrumadora victoria de ayer en Carolina del Sur, donde derrotó a Nikki Haley en su estado natal, lo hace casi oficial. La contienda por la nominación republicana no es una competencia. Es una coronación.

Las primarias del partido de este invierno representaron la mejor oportunidad para que los republicanos que se oponían al ex presidente lo expulsaran de su posición dominante en el Partido Republicano. Había mucho en juego: muchos de sus oponentes republicanos ven a Trump, en el mejor de los casos, inelegible y, en el peor, una amenaza a los cimientos de la democracia estadounidense.

Y, sin embargo, a medida que la campaña avanza en las primeras contiendas de nominación, la carrera no ha revelado las debilidades de Trump, sino la naturaleza duradera de su férreo control sobre el Partido Republicano. Desde los cuartos traseros del Capitolio hasta las reuniones públicas de New Hampshire y los tribunales de la ciudad de Nueva York, Trump no muestra signos de ser desbancado de su posición de control en el partido, ni en 2024 ni en el futuro previsible.

“Creo que el partido terminará con Trump cuando Trump termine con el partido”, dijo David Kochel, un veterano estratega republicano que se opone a Trump. “Eso es todo”.

Todos los principales rivales de Trump, excepto Haley, se retiraron y respaldaron su candidatura. Ha conquistado partidos estatales y el Comité Nacional Republicano, instalando a partidarios leales en puestos clave y recabando el respaldo de un gran número de funcionarios electos republicanos.

Y lo que alguna vez parecieron ser responsabilidades políticas extraordinarias (los 91 cargos por delitos graves en su contra, su retórica cada vez más extrema, su papel en el motín del 6 de enero en el Capitolio) solo han servido para reforzar su apoyo entre los fieles republicanos.

Con su victoria de ayer, Trump arrasó en todas las primeras elecciones de nominación (Iowa, New Hampshire, Nevada, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Carolina del Sur), un logro sin precedentes en una contienda primaria disputada. Se acerca al Súper Martes el 5 de marzo, cuando se premiará a un tercio de todos los delegados a la convención republicana, con “la máxima velocidad”, dijo el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien respaldó a Trump frente a su predecesor, Haley.

Haley ha prometido permanecer en la carrera y programar eventos para los próximos días en Michigan, Minnesota, Colorado y Utah. El sábado por la noche, argumentó que amplios sectores del electorado primario republicano todavía querían una alternativa a Trump.

Haley tiene razón: en Iowa y New Hampshire, Trump ganó con aproximadamente la mitad de los votos, lo que indica que su apoyo puede tener un límite incluso dentro de su propio partido. En encuestas y sondeos a pie de urna, los partidarios de Haley expresaron opiniones negativas sobre Trump, lo que indica que una facción de la coalición republicana tiene preocupaciones sobre el expresidente.

Pero esos escépticos de Trump no son la mayoría del partido. Tampoco han sido suficientes para que Haley gane las primarias, dejándola al frente de una campaña que muchos estrategas y funcionarios republicanos creen que se encamina hacia una derrota inevitable.

Salvo una sorpresa de primavera (un problema de salud debilitante, un evento legal), Trump parece estar en una rápida marcha hacia la nominación republicana. Es una realidad que muestra cómo Trump ha llevado a su partido –y a la nación– a una nueva era en la que políticas y retórica antes impensables se han convertido en estándar. Trump ha flotado rompiendo con la OTAN, realizando deportaciones masivas y procesando a sus enemigos políticos.

Pero entre sus promesas de no ser un dictador “más que el Día 1” y de desmantelar elementos centrales de la gobernanza, la democracia y el estado de derecho estadounidenses, los republicanos no sólo han apoyado al expresidente sino que lo han recompensado con victorias electorales.

Los oponentes republicanos de Trump insistieron en que podría ser derrotado si la carrera se redujera a una contienda uno a uno. El error de 2016, argumentaron, fue que sus rivales permanecieron en carrera demasiado tiempo, lo que le permitió ganar ingenio.