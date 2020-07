Tras ataques Fauci pide a funcionarios enfocarse en la pandemia

Nueva York— A medida que los funcionarios de la administración Trump han tratado de socavarlo cada vez más en los últimos días, el doctor Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y uno de los funcionarios federales más confiables que trabajan en la pandemia, hizo sus comentarios más agudos este miércoles para abordar las tensiones con la Casa Blanca.

"No puedo entender en mis sueños más salvajes por qué querrían hacer eso", dijo Fauci en una entrevista. "Creo que ahora se dan cuenta de que eso no era prudente, porque solo se refleja negativamente en ellos".

Habló mientras los funcionarios de la administración Trump han tratado de socavar su credibilidad, primero de forma anónima, durante el fin de semana, y luego a la intemperie. Un breve artículo de opinión de Peter Navarro, el principal asesor comercial del presidente, publicado en USA Today el martes por la noche fue titulado "Anthony Fauci se ha equivocado sobre todo lo que he interactuado con él". Dan Scavino, subdirector de personal de comunicaciones de la Casa Blanca, publicó una caricatura el domingo por la noche burlándose de Fauci.

En la entrevista, el doctor Fauci calificó el ambiente partidista alrededor del virus como perturbador.

"Se distrae de lo que espero sea el esfuerzo común de tener esto bajo control, en lugar de esta distracción de ida y vuelta, que simplemente no tiene ningún sentido", dijo.

Cuando se le pidió que revisara la respuesta del gobierno a la pandemia, dijo: "Casi tenemos que restablecer esto y decir: OK, dejémonos de tonterías y descubramos cómo podemos controlar esto ahora, y mirando hacia adelante, cómo podemos asegurarnos de que el próximo mes no tengamos otro ejemplo de California, Texas, Florida y Arizona, porque esas son las zonas calientes ahora, y estoy mirando el mapa, diciendo que debemos asegurarnos de que no suceda en otros estados".

Trump se distanció del artículo de opinión de USA Today. "Ese es Peter Navarro", dijo Trump, "pero tengo una muy buena relación con el doctor Fauci".

Pero no fue tan lejos como otros funcionarios de la administración, quienes más temprano en el día habían intentado distanciar explícitamente a la Casa Blanca del artículo.

"El artículo de opinión de Peter Navarro no pasó por los procesos normales de aprobación de la Casa Blanca y es solo la opinión de Peter", escribió en Twitter Alyssa Farah, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca. "Donald Trump valora la experiencia de los profesionales médicos que asesoran su administración".