Trabajan demócratas para finalizar artículos del juicio político

Estados Unidos— Los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara están señalando que han terminado de celebrar audiencias, informó CNN.

Si bien el presidente Jerry Nadler no lo ha dicho oficialmente, esa es la expectativa entre los miembros.

Eso significa que los próximos pasos probablemente sean: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tendrá que aprobar los artículos de juicio político que Nadler y su personal están redactando. El aspecto de esos artículos es un secreto muy bien guardado en el Capitolio, y el momento exacto es incierto. Solo un puñado de personas lo sabe.

¿Cuándo votará el comité sobre los artículos? Según las reglas, Nadler tiene que avisar con solo 24 horas de anticipación antes de que el comité vote. Esa sesión del comité, conocida como marcado, podría tomar más de un día, según las fuentes del comité.

Por el momento, no hay reuniones especiales de caucus demócratas dedicadas a hablar sobre los artículos. Eso podría cambiar. Sin embargo, hay muchas oportunidades para que los miembros discutan los próximos pasos.

Qué sucede esta noche: Pelosi se reúne esta noche con su equipo de liderazgo y un grupo más grande de miembros en el comité directivo, como lo hace semanalmente.

El resto de la semana: la reunión semanal de los demócratas es a las 9 a.m. ET mañana. Pelosi invitó al grupo completo a una reunión el miércoles a las 9 a.m. ET, según dos fuentes. Ella tiene otra reunión el jueves a las 9 a.m. ET con el equipo de látigo.