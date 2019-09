'Totalmente inapropiado' que votantes se fijen en mi edad: Biden

Washington.-El ex vicepresidente Joe Biden comentó que es “totalmente inapropiado” que la gente considere su edad al evaluarlo como candidato presidencial.

Desde que lanzó oficialmente su campaña a la presidencia en el mes de abril, en las encuestas, Biden ha estado por encima del resto del concurrido grupo de competidores demócratas.

Sin embargo, podría convertirse en el presidente de más edad que ha haya hecho el juramento para su primer período, generando dudas acerca de si ese estadista de 76 años puede derrotar a sus rivales demócratas --- muchos de los cuales son mucho más jóvenes que él --- y manejar una extenuante campaña presidencial siendo propenso a cometer errores, como él mismo lo ha admitido, y lograr derrotar al presidente Donald Trump en el 2020.

El mes pasado, cuando le preguntaron acerca de su edad, Biden replicó: “Si están preocupados por mi edad, no voten por mí”.

Tim Ryan, representante por Ohio y quien es otro de los candidatos demócratas a la presidencia en el 2020, dijo recientemente que no cree que el ex vicepresidente tenga el vigor para derrotar a Trump, según reportó Bloomberg.