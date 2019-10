Tornado en Dallas causa severos daños a su paso

Dallas– Un tornado destrozó casas y negocios en un área densamente poblada de Dallas, donde sólo se reportaron heridas leves.

El radar meteorológico confirmó que el tornado impactó cerca del aeropuerto Dallas Love Field alrededor de las 9:00 p.m. del domingo, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Jason Godwin. No hubo informes de muertes o lesiones graves en Texas el lunes, aunque el portavoz de Bomberos Jason Evans mencionó que tres personas fueron hospitalizadas para evaluar lesiones que no eran potencialmente mortales. Decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad. El portavoz de Dallas Love Field, Chris Perry, dijo que el aeropuerto no sufrió daños durante la tormenta.

Las alertas de tornado entraron en vigencia el lunes por la mañana en el extremo este de Arkansas, cerca del río Mississippi, mientras el sistema de tormenta se movía hacia el este. El Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma dice que áreas de Alabama, Louisiana, Mississippi y Tennessee enfrentaban riesgos de tormentas más severas.

La estación de radio con sede en Dallas KNON-FM salió del aire cuando el estudio sufrió daños importantes por el tornado. Lew Morris, uno de los presentadores de “Reckless Rock Radio”, dijo a The Associated Press que el poder se cortó primero, seguido por el “silbido distintivo” de un tornado en tres minutos.

En una conferencia de prensa el alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo que la ciudad tuvo suerte esta vez.

“Creo que deberíamos considerarnos muy afortunados de no haber perdido vidas, sin muertes ni lesiones graves, en las tormentas de la noche anterior. Creo que todos deberíamos estar muy agradecidos por eso”, dijo Johnson.

Los tornados de octubre no son comunes, y las ciudades rara vez son golpeadas, según el científico de tornados Harold Brooks del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas en Norman, Oklahoma.

Un estudio realizado por Brooks el año pasado encontró que sólo un tercio de los tornados más violentos golpean comunidades de más de 5 mil personas. El metroplex de Dallas-Fort Worth ha sido golpeado al menos tres veces en los últimos 25 años, aseguró el estudio.