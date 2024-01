Toman agentes de Texas control total de parque en Eagle Pass

Texas.- El Departamento de Seguridad Pública de Texas cerró y tomó control de un parque en Eagle Pass a orillas del Río Grande en contra de los deseos de los funcionarios de la ciudad, dijo el jueves el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas.

En un video publicado en Facebook, Salinas dijo que recibió una llamada de funcionarios del DPS el miércoles para informarle que el gobernador Greg Abbott había firmado una declaración de emergencia y que los oficiales tomarían “control total” de 47 acres de Shelby Park indefinidamente.

“Esa no es una decisión que acordamos. Esto no es algo que quisiéramos. Esto no es algo que hayamos pedido como ciudad”, dijo Salinas en el video.

Salinas dijo que le dijeron que el motivo de la operación es evitar que los inmigrantes crucen ilegalmente el Río Grande hacia Texas.

Renae Eze, portavoz de Abbott, dijo en un comunicado que Texas está utilizando diferentes tácticas para disuadir a las personas de cruzar la frontera ilegalmente y culpó a las políticas de inmigración de la administración Biden.

“Texas seguirá desplegando soldados de la Guardia Nacional de Texas, agentes del DPS y más barreras, utilizando todas las herramientas y estrategias para responder a la actual crisis fronteriza del presidente Biden”, dijo Eze.

Eze también citó la declaración de emergencia de Abbott, que firmó originalmente en mayo de 2021 y renovó en diciembre.

Border Vigil, un grupo de residentes de Eagle Pass que han criticado las políticas de inmigración de Abbott, criticó la medida del Estado: “La declaración de emergencia del gobernador de Texas y la toma de Shelby Park, donde se encuentra el Cross Memorial como tributo a las muertes innecesarias en nuestra frontera, es un intento cínico y cruel de desviar la atención de sus propios fracasos y socavar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y la sociedad civil para abordar la crisis humanitaria en la frontera”.

Eagle Pass ha sido el epicentro de los esfuerzos de control de inmigración de Abbott durante el año pasado. Miles de migrantes han cruzado la frontera ilegalmente en la zona y muchos han resultado heridos al tratar de atravesar la alambrada que el Estado ha desplegado en las orillas del Río Grande.

En junio, Salinas aceptó, sin la aprobación del Ayuntamiento, una solicitud del DPS para declarar el parque como propiedad privada para que la policía estatal pudiera arrestar a los inmigrantes por invasión de propiedad privada. Después de que los residentes se quejaran de la medida de Salinas, el concejo municipal y el propio Salinas votaron para rescindir el acuerdo original con el DPS.