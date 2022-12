Título 42, la política que permite la deportación exprés

Durante casi tres años, el Gobierno federal ha rechazado a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos aquellos que buscan asilo, utilizando una orden de salud pública de emergencia conocida como Título 42. Fue aplicada por la administración Trump al comienzo de la pandemia y continuó bajo la administración de Biden.

El 15 de noviembre, el juez Emmet Sullivan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., impidió que el Gobierno federal siguiera utilizando el Título 42 para expulsar inmediatamente a los migrantes en la frontera sur después de haber ingresado a los Estados Unidos.

El Título 42 ha sido objeto de diferentes fallos judiciales, pero a partir de ahora, la administración Biden tiene previsto levantar la orden de salud el 21 de diciembre. Esto es lo que se necesita saber sobre la ley.

¿Qué es el Título 42?

El Título 42 es parte de la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944 destinada a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles en el país. De acuerdo con la ley, cada vez que el cirujano general de los Estados Unidos determina que existe una enfermedad contagiosa en otro país, los funcionarios de salud tienen la autoridad, con la aprobación del presidente, de prohibir “la introducción de personas y bienes de dichos países o lugares” siempre y cuando los funcionarios de salud determinen que la acción es necesaria. Esa autoridad fue transferida del cirujano general de los Estados Unidos al director de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en 1966.

El Congreso aprobó una ley similar en 1893 durante una epidemia de cólera que le dio al presidente autoridad para excluir a personas de ciertos países durante una emergencia de salud pública. Se utilizó por primera vez en 1929 para prohibir la entrada a personas procedentes de China y Filipinas durante un brote de meningitis.

¿Por qué se activó?

La administración Trump invocó el Título 42 por primera vez desde su creación en marzo de 2020 como una forma de ayudar a detener la propagación de Covid-19 en los centros de detención de inmigrantes, donde se ubica a muchos migrantes después de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

Según The New York Times, Stephen Miller, asesor principal del expresidente Donald Trump, había impulsado la idea de invocar el Título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México ya en 2018, mucho antes de que surgiera el Covid-19.

A medida que aumentaron los casos de coronavirus en los Estados Unidos, el entonces director de los CDC, Robert Redfield, promulgó el Título 42 para sellar las fronteras terrestres con Canadá y México para los migrantes que buscan asilo a partir del 20 de marzo de 2020. Associated Press informó que el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó a Redfield promulgar el Título 42 a pesar de las objeciones de los científicos de los CDC que dijeron que no había evidencia de que frenaría la propagación del virus en los Estados Unidos.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que los inmigrantes no estaban aumentando la cantidad de casos de Covid-19.

¿Cuántos inmigrantes han sido removidos bajo el Título 42?

Desde marzo de 2020, los funcionarios de inmigración han utilizado la orden de salud más de 2.4 millones de veces para expulsar a los migrantes, muchos de los cuales han sido expulsados varias veces después de intentar repetidamente ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur.

Según el Título 42, la tasa de reincidencia –el porcentaje de personas detenidas más de una vez por una Patrulla Fronteriza– aumentó del 7 al 27 por ciento. Un análisis del Texas Tribune de los datos del año fiscal 2022 muestra que la tasa actual es del 25 por ciento.

Durante la administración Trump, los agentes de inmigración expulsaron a todo tipo de migrantes; el Gobierno de Biden ha dado instrucciones a los agentes para que eximan a los niños no acompañados del Título 42. Cuando los agentes detienen a los niños no acompañados, los colocan en un refugio federal o en una instalación estatal hasta que se reúnan con un miembro de la familia en los Estados Unidos o hasta que encuentren un patrocinador.

Mientras que la mayoría de los migrantes son enviados a través de la frontera a México bajo el Título 42, otros son devueltos a sus países de origen. Los funcionarios de inmigración también tienen la discreción de permitir que ciertos inmigrantes ingresen al país si existen “intereses significativos de seguridad pública, seguridad pública, humanitarios y de seguridad pública”.

¿Todo migrante es expulsado bajo el Título 42?

No. Para que un migrante sea expulsado del país bajo el Título 42, México o su país de origen debe haber acordado previamente aceptarlo. México ha aceptado migrantes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y, más recientemente, Venezuela.

El año pasado, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú y Brasil acordaron aceptar a sus ciudadanos que son enviados de regreso en avión.

Si un migrante sospechoso de cruzar la frontera ilegalmente no puede ser expulsado bajo el Título 42, los agentes de inmigración lo procesan bajo el Título 8, el proceso que históricamente han utilizado los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Según el Título 8, los inmigrantes indocumentados pueden ser procesados penalmente por intentar ingresar ilegalmente al país; el cargo suele ser un delito menor, pero puede elevarse a un delito grave si anteriormente han sido acusados por intentar ingresar al país. Los migrantes suelen ser deportados después de cumplir su condena.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza también pueden actuar para acelerar la deportación de un migrante sin ir a la corte.

Los migrantes pueden solicitar asilo político durante este proceso, y los funcionarios de inmigración tienen la discreción de permitir que los migrantes permanezcan en el país sin ser detenidos mientras sus casos de asilo están pendientes.

Actualmente, el tiempo de espera promedio para recibir una decisión final sobre un caso de asilo es de cinco años.

¿Cuál es el estado de los litigios legales sobre el Título 42?

La orden de salud pública ha sido objeto de demandas en los tribunales federales de todo el país.

El 4 de marzo, el juez federal de distrito Mark Pittman en Fort Worth falló a favor de Texas y ordenó a la administración de Biden que dejara de eximir a los niños no acompañados de las expulsiones del Título 42. Ese mismo día, un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., reafirmó el fallo de un tribunal inferior en un caso separado de que es ilegal expulsar a familias migrantes que buscan asilo a países donde podrían ser perseguidos o torturados.

Después de que los CDC anunciaran que dejarían expirar el Título 42, Arizona y otros 21 estados presentaron una demanda federal el 3 de abril en el Distrito Oeste de Luisiana, pidiéndole a un juez que impidiera que el Gobierno levantara el Título 42. Texas presentó una demanda por separado el 3 de abril. Otros 22 estados siguen buscando lo mismo.

Ambas demandas argumentan que la administración de Biden violó las leyes de procedimiento administrativo y que si se levanta el Título 42 como estaba previsto, podría generar caos en la frontera.

El miércoles, el juez de distrito Robert R. Summerhays, designado por el expresidente Donald Trump, impidió temporalmente que la administración de Biden redujera el uso del Título 42 e indicó que planea bloquear los esfuerzos para terminar con el Título 42 por completo.

¿Qué sucede si se termina el Título 42?

Si la administración levanta el Título 42 como estaba previsto este mes, se espera que los agentes de la Patrulla Fronteriza vuelvan a utilizar el Título 8 para procesar a los migrantes.

A principios de este año, antes de que el juez de Luisiana impidiera que la administración de Biden terminara con el Título 42, la administración publicó un plan de seis partes para alejarse de la política.

Como parte de ese plan, los migrantes que estaban bajo custodia federal serían vacunados contra el Covid-19, 600 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos serían desplegados a lo largo de la frontera suroeste y la capacidad de los centros de detención federales aumentaría de 12 mil a 18 mil.

Axios y The New York Times informaron recientemente que la administración Biden ha estado considerando adoptar un enfoque diferente una vez que se levante el Título 42. Según los informes noticiosos, los funcionarios de inmigración negarían a los migrantes la capacidad de solicitar asilo a menos que otros países por los que pasaron en su camino a los Estados Unidos les negaran previamente el asilo, un enfoque similar a una política de Trump que rechazó las solicitudes de asilo de los migrantes que primero no buscaron asilo en otros países.