Tiroteo en psiquiátrico; muere el pistolero

Concord.- Un tiroteo en un hospital psiquiátrico de New Hampshire el viernes terminó con un tirador muerto y al menos una persona herida, dijeron las autoridades.

Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley dijo a The Associated Press que, además del tirador, otra persona recibió un disparo en el vestíbulo. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Un paciente fue llevado el viernes al Hospital Concord para recibir tratamiento, dijo Dawn Beers, gerente de asuntos públicos. No se proporcionó el estado del paciente. En una conferencia de prensa el viernes por la noche, la policía dijo que el tiroteo se limitó al vestíbulo principal y que los pacientes están a salvo.

La policía estatal dijo que había “múltiples víctimas” en una alerta publicada a través de las redes sociales el viernes por la tarde, pero no dio un número ni dijo si alguno había muerto.

El Hospital New Hampshire en Concord, que tiene aproximadamente 185 camas, es el único hospital psiquiátrico para adultos administrado por el estado. Está ubicado en la ciudad capital de Concord, cerca de Concord High School, varias agencias estatales y un tribunal de distrito. Está ubicado en un gran campus que comprende más de cien acres (40,5 hectáreas) de terreno.

La representante demócrata estadounidense Annie Kuster calificó el tiroteo de “horripilante” en un comunicado y pidió al público que se mantuviera alejado del hospital mientras la policía trabajaba en el lugar.

“Gracias a los agentes de la policía estatal que acudieron al lugar tan rápidamente”, dijo Kuster en un comunicado. “Mis pensamientos están con la víctima, su familia y la comunidad de Concord”.

Otros miembros de la delegación del Congreso del estado también emitieron declaraciones de apoyo.

“El estado se movilizó inmediatamente y los socorristas y las fuerzas del orden están en el lugar”, dijo el gobernador Chris Sununu en un comunicado. “Ofreceremos tantos detalles como sea posible a medida que se desarrolle esta situación”.

El tiroteo del viernes fue el último acto de violencia en un hospital de Estados Unidos. Los centros médicos de todo el país han luchado por adaptarse a las crecientes amenazas, lo que ha ayudado a que la atención médica sea uno de los campos más violentos del país.