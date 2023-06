Tiroteo en Idaho deja 4 muertos; agresor es arrestado

Kellogg.- La policía de Idaho arrestó al presunto autor de un tiroteo en que murieron cuatro personas el domingo, según un reporte de prensa.

La policía del condado Shoshone informó en una publicación vía Facebook que acudió junto con agentes del Departamento de Policía de Kellogg a una residencia en Kellogg alrededor de las 7:30 de la tarde.

La policía encontró a cuatro personas que murieron por heridas de bala, según reportes de prensa.

El tiroteo ocurrió en unidades de viviendas múltiples detrás de la Iglesia Congregacional de Mountain View en la ciudad, a unos 58 kilómetros (36 millas) al este de Coeur d’Alene, indicó el Shoshone News-Press en la página de Facebook del periódico.

La Policía Estatal de Idaho dijo que un hombre de 31 años fue detenido, informó KXLY-TV. Un vecino en el lugar dijo al canal de televisión que había una disputa en curso entre vecinos del lugar.

La policía del condado Shoshone señaló que el Departamento de Policía de Kellogg y la policía estatal estaban dirigiendo la investigación.

El Departamento de Policía de Kellogg no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional.