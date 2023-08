Tiroteo en Carolina del Norte deja un muerto

Chapel Hill.- Un miembro de la facultad de la Universidad de Carolina (UNC) del Norte fue asesinado a tiros en un edificio del campus, dijeron funcionarios ayer lunes.

Un sospechoso fue arrestado aproximadamente una hora y media después de que se informaran los disparos, informó el jefe de policía de la UNC, Brian James, en una conferencia de prensa. Los estudiantes y profesores del campus emblemático se habían atrincherado en dormitorios, oficinas y aulas durante horas hasta que se levantó el cierre.

“Esta pérdida es devastadora y el tiroteo daña la confianza y la seguridad que tan a menudo damos por sentado en nuestra comunidad universitaria”, dijo el rector de UNC-Chapel Hill, Kevin Guskiewicz. Se disculpó con los estudiantes que “se sienten preocupados por su seguridad en este momento”.

Las autoridades no han revelado el nombre del sospechoso y aún no se han presentado cargos formales, informó James. No está claro si el sospechoso conocía a la víctima, a quien la policía aún no ha nombrado mientras se comunica con sus familiares, dijo James.

El tiroteo tuvo lugar en los Laboratorios Caudill, que están cerrados mientras se procesan las pruebas, señaló James. Dijo que se desconoce el motivo y que no se ha encontrado el arma.

Las sirenas sonaron unos dos minutos después de que llegara una llamada al 911 informando sobre disparos.

No hubo otras muertes ni heridos, informaron. Aproximadamente tres horas después de advertir a los estudiantes que buscaran refugio en el interior y evitaran las ventanas, la escuela publicó en X, antes conocido como Twitter, “Todo despejado. Todo claro. Reanudar sus actividades”.

La primera alerta de la escuela se envió poco después de la 1 p.m. A la 1:50 p.m., los funcionarios publicaron en X que la orden de quedarse en casa seguía vigente y que era “una situación continua”. Unos 40 minutos después, la escuela añadió una publicación que decía: “Permanezcan resguardados en su lugar. Ésta es una situación continua. Sospechoso en libertad”.

Aproximadamente dos horas después de que sonara la primera alerta, los agentes seguían llegando en masa, con unos 50 vehículos policiales en el lugar y varios helicópteros sobrevolando la escuela.

Un oficial amonestó a dos personas que intentaron salir del centro de estudiantes gritando “¡Adentro, ahora!”. Aproximadamente 10 minutos después, las fuerzas del orden escoltaron a un grupo de estudiantes fuera de uno de los edificios de ciencias, y todos caminaban en fila ordenada con las manos en alto.