Tiroteo deja 11 muertos en California

Associated Press | Agentes del FBI caminan cerca del lugar de los hechos Associated Press | Huu Can Tran, de 72 años, el presunto agresor

Monterey Park, California.- Un hombre armado mató a 10 personas en un estudio de baile durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar y luego intentó, pero fracasó, atacar un segundo salón, dijeron las autoridades ayer domingo. La búsqueda terminó cuando los agentes encontraron muerto al sospechoso por una herida de bala autoinfligida en la camioneta que usó para huir. El tiroteo y la persecución provocaron una ola de temor en las comunidades asiaticoestadounidenses del área de Los Ángeles y ensombrecieron las festividades del Año Nuevo Lunar en todo el país. Otras ciudades enviaron oficiales adicionales para vigilar las celebraciones. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, identificó al hombre como Huu Can Tran, de 72 años, e informó que el tiroteo en el Star Ballroom Dance Studio en Monterey Park dejó cinco mujeres y cinco hombres muertos e hirió a otras 10 personas. Luego, de 20 a 30 minutos después, el sospechoso ingresó al salón de baile Lai Lai en la cercana Alhambra. El sospechoso entró al club de Alhambra con un arma y la gente se la arrebató antes de que huyera, se informó. Horas antes, Luna dijo que las autoridades estaban buscando una camioneta blanca luego de que testigos informaron haber visto al sospechoso huir de Alhambra en dicho vehículo. La camioneta fue encontrada en Torrance a unas 22 millas (34.5 kilómetros) de la segunda ubicación. La Policía la rodeó con vehículos tácticos y camiones del escuadrón antibombas durante horas antes de entrar. El cuerpo de una persona parecía estar desplomado sobre el volante y luego fue retirado del vehículo, pero las autoridades no identificaron de inmediato a la persona. Las autoridades señalaron que conocían el nombre del sospechoso, pero se negaron a revelarlo porque podría complicar su capacidad para detenerlo. Pero publicaron una foto que mostraba a un hombre asiático con anteojos y un gorro de invierno. La imagen fue tomada del intento de tiroteo en la Alhambra. El arma sospechosa fue identificada como una pistola de asalto semiautomática alimentada por un cargador, que también se encontró en la camioneta. La masacre fue el quinto asesinato en masa de la nación este mes. También fue el ataque más mortífero desde el tiroteo en Uvalde, Texas, el 24 de mayo. El ataque ocurrió en el corazón de Monterey Park, donde las linternas rojas decoraban las calles para las festividades del Año Nuevo Lunar. Un coche de policía estaba estacionado cerca de una gran pancarta que proclamaba "¡Feliz Año del Conejo!". La celebración es una de las más grandes de California y atrajo a decenas de miles de personas durante todo el día. El presidente Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland fueron informados sobre la situación, dijeron los asistentes. Biden dijo que él y la primera dama Jill Biden estaban pensando en los muertos y heridos, y ordenó a las autoridades federales que apoyaran la investigación. El tiroteo ocurrió en Star Ballroom Dance Studio, a pocas cuadras del ayuntamiento en la avenida principal de Monterey Park, Garvey Avenue.