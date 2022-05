Tiroteo de Buffalo, el más mortífero de los 201 que lleva EU este año

Associated Press Associated Press Associated Press

Nueva York.- Con 10 personas muertas este sábado, el tiroteo en Buffalo fue el tiroteo masivo más mortífero en los Estados Unidos en lo que va del año. El Archivo de Violencia Armada, una organización sin fines de lucro, contó al menos 201 tiroteos de este tipo, definidos como uno en el que cuatro o más personas resultaron heridas o muertas, hasta mediados de mayo. De esos tiroteos, nueve involucraron cuatro o más muertes. El grupo registró 693 tiroteos masivos el año pasado, con 28 que involucraron cuatro o más muertes. Desde Wisconsin hasta California, decenas de personas resultaron heridas o muertas en tiroteos en una variedad de entornos, incluida una casa de Milwaukee, una exhibición de autos de Arkansas, el centro de Sacramento y un motel de Mississippi. Todo eso sucedió antes del fin de semana pasado, cuando se desarrollaron cuatro tiroteos masivos en un período de tres días. Primero vino otro tiroteo en Milwaukee en el centro de la ciudad el viernes, seguido de disparos el sábado en Buffalo y el domingo en un mercado de segundas de Houston y en una iglesia en Laguna Woods, California.