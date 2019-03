Tierra de nadie: la vida en la frontera texana

Brownsville, Texas.- En largos tramos de la frontera surponiente es claramente visible el límite que separa a Estados Unidos de México. Pero en el sur texano, las cosas se ponen confusas. Ahí la frontera es el río Bravo, mientras que a nadie se le ha ocurrido cómo erigir un muro en medio de un río. Por lo tanto, la valla que en otros puntos marcaría el extremo sur de Estados Unidos puede estar más de kilómetro y medio (una milla) al norte del río.

Lo anterior ha generado una zona extrañamente aislada conformada por casas, ranchos, plantas industriales y reservas naturales a la cual los habitantes locales se refieren como una tierra de nadie, entre la barrera y la frontera —un lugar donde viven docenas de texanos.

En los planes del presidente Trump sobre seguridad se contemplan millas de vallas nuevas en el sur de Texas, gran parte de ellas en el Valle del Río Bravo, el cual ha resultado ser un crucial corredor para la migración no autorizada para ingresar a Estados Unidos. Uno de los principales problemas de la propuesta del muro fronterizo aquí en Texas es que el plan incrementaría en forma considerable esa zona, la extraña región que ha divertido, irritado y aislado a quienes radican y trabajan ahí.

Este inframundo entre el fin de México y el inicio visible de Estados Unidos constituye un sitio sutilmente poco convencional, como ninguno otro en el país.

Los habitantes, dueños de propiedades y peones de los ranchos situados en el sur texano tienen acceso a través de docenas de aberturas y puertas, en muchos casos capturando en un teclado códigos secretos para entrar. Una vivienda ubicada en Brownsville al sur de la valla puso su buzón del lado norte, supuestamente para facilitarle el trabajo al cartero.

El ritmo es lento, las propiedades baratas. Un vecino no tiene buzón porque nunca llega la correspondencia, quemando su basura porque tampoco se presenta nunca el camión recolector. Pero los pobladores del sur de la valla viven en una de las comunidades más vigiladas del país.

Un tratado de 1970 entre Estados Unidos y México prohíbe la construcción de nada que obstruya el curso normal del río Bravo. También se aplica a los terrenos contiguos, de ahí la decisión de mantener las vallas erigidas durante el gobierno de George W. Bush a cierta distancia del río.

El objetivo del vallado era ayudar a impedir la entrada de narcotraficantes y migrantes no autorizados. Pero en varios sentidos ha complicado los intentos de la administración Trump de poner alto al flujo de familias migrantes centroamericanas que últimamente han estado cruzando la frontera. Quienes se internan al Valle del Río Bravo no tienen que sortear un muro fronterizo para pedir asilo, puesto que llegan a suelo estadounidense y obtienen el derecho en cuanto cruzaron el río. Para ellos, la situación es la misma que si no hubiera ningún muro o valla.