Tiene pequeña serpiente una boca muy grande

Nueva York.- Las serpientes realmente no pueden dislocar sus mandíbulas, pero para algunas, eso no les impide tragar presas absurdamente grandes. Por ejemplo, se sabe que las pitones birmanas, al igual que las invasoras que se dirigen al norte de Florida, consumen ciervos y caimanes. PUBLICIDAD Pero una nueva investigación indica que, en relación con su tamaño, las serpientes que pueden tragar las comidas más grandes son inofensivas y comen huevos de un metro de largo. "Este grupo particular de serpientes puede ser el número uno en lo que respecta a bocas grandes en el reino de las serpientes", dijo Bruce Jayne, profesor de biología en la Universidad de Cincinnati. Las serpientes en cuestión, del género Dasypeltis, se encuentran en toda África y la evolución las ha preparado para tragar huevos de aves. Son pequeñas, delgadas y casi desdentadas, ya que los dientes resultan ser un obstáculo a la hora de elegir su alimento. "Si eres una serpiente generalizada, con dientes largos, delgados y puntiagudos, y luego intentas tragar algo que es básicamente como una roca, porque es muy duro e inflexible, es muy probable que termines con un montón de dientes rotos", dijo Jayne. Muy buenas en lo que hacen Estas serpientes tampoco tienen veneno. Si se sienten amenazadas, imitan a las víboras venenosas aplanando la cabeza y frotando las escamas para producir un silbido. Si bien son bastante inútiles para cazar presas que no son huevos, son muy buenas en lo que hacen. Las serpientes Dasypeltis tienen vértebras con formas especiales para ayudar a aplastar un huevo una vez que se lo traga y, quizás lo más importante, adaptaciones especiales en su piel y mandíbulas que les permiten abrir la boca más ampliamente. Las mandíbulas inferiores de las serpientes son dos piezas separadas del hueso, unidas por tejido conectivo en la "barbilla". Este tejido conectivo y la piel que lo recubre son capaces de estirarse para aumentar el tamaño de la boca de la serpiente. Para estimar el tamaño máximo de presa que una serpiente es capaz de tragar, "históricamente, la gente se ha concentrado bastante en las dimensiones de los huesos", dijo Jayne. "Si sólo se miden los huesos, en realidad no se tiene en cuenta la movilidad de los huesos, y ciertamente no se tiene en cuenta la capacidad de esos tejidos blandos para estirarse". Espectacularmente elástica Para probar la capacidad de las serpientes para abrir la boca, Jayne comparó los cuerpos sacrificados de 15 comedoras de huevos Dasypeltis gansi y 17 serpientes rata amarillas. Cuando insertó una serie de sondas de plástico impresas en 3D para medir el área máxima de la boca abierta, o "boca", descubrió que Dasypeltis gansi "tiene una piel espectacularmente elástica", lo que le permite "agregar más del 50 por ciento de esa área abierta", él dijo. La boca de las serpientes rata amarillas sólo pudo expandirse alrededor de un 19 por ciento. Un estudio anterior realizado por Jayne demostró que el tejido elástico en las mandíbulas de las pitones birmanas les permite ampliar su apertura en un 43 por ciento, menos que las comedoras de huevos Dasypeltis. Jayne sospecha que Dasypeltis podría tener la mayor apertura relativa de toda la familia de serpientes. Los hallazgos del estudio podrían fomentar la investigación sobre qué tipo de presas las serpientes son capaces de comer y las compensaciones evolutivas que implica ser excelente para comer huevos, pero mala para comer casi cualquier otra cosa. Jayne dijo que estudiar la estructura de la piel de las serpientes podría generar avances médicos relacionados con la cirugía o incluso el parto. "Creo que esta diversidad que ha producido la evolución puede ser realmente impresionante cuando se piensa en lo que hay en la naturaleza y en cómo los biólogos sólo hemos tocado la punta del iceberg de lo que sabemos", dijo Jayne. PUBLICIDAD